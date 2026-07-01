Тело молодого человека обнаружили в озере.

Во Всеволожском районе завершили поиски пропавшего три дня назад мужчины. Он погиб, сообщает МЧС по Ленинградской области.

По информации издания, тело 22-летнего мужчины нашли в Кавголовском озере. Другие обстоятельства трагедии устанавливаются.

«На акватории озера Кавголовское обнаружено тело 2003 года рождения. На месте работали спасатели ДСО «Добротворец» и ПСО г. Шлиссельбурга. Тело передано сотрудникам полиции для установления обстоятельств гибели», — указано в сообщении.

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