Тело молодого человека обнаружили в озере.
Во Всеволожском районе завершили поиски пропавшего три дня назад мужчины. Он погиб, сообщает МЧС по Ленинградской области.
По информации издания, тело 22-летнего мужчины нашли в Кавголовском озере. Другие обстоятельства трагедии устанавливаются.
«На акватории озера Кавголовское обнаружено тело 2003 года рождения. На месте работали спасатели ДСО «Добротворец» и ПСО г. Шлиссельбурга. Тело передано сотрудникам полиции для установления обстоятельств гибели», — указано в сообщении.
Ранее в Петербурге пьяная женщина ударила фельдшера скорой помощи бутылкой по голове.
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