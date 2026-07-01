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Новости Социум

Штормовое предупреждение вводят в Ленобласти до вечера 2 июля

В регионе пройдут сильные дожди с грозой.

В четверг, 2 июля, в Ленинградской области будет действовать штормовое предупреждение, сообщает Гидрометцентр России.

Согласно прогнозу, местами в регионе ожидаются ливни с грозой. Предупреждение будет действовать до 22 часов вечера.

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Фото на миниатюре: magnific

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штормовое предупреждение Гидрометцентр России
Новости Происшествия

Пропавшего 3 дня назад жителя Ленобласти нашли погибшим

Тело молодого человека обнаружили в озере.

Во Всеволожском районе завершили поиски пропавшего три дня назад мужчины. Он погиб, сообщает МЧС по Ленинградской области.

По информации издания, тело 22-летнего мужчины нашли в Кавголовском озере. Другие обстоятельства трагедии устанавливаются.

«На акватории озера Кавголовское обнаружено тело 2003 года рождения. На месте работали спасатели ДСО «Добротворец» и ПСО г. Шлиссельбурга. Тело передано сотрудникам полиции для установления обстоятельств гибели», — указано в сообщении.

Ранее в Петербурге пьяная женщина ударила фельдшера скорой помощи бутылкой по голове.

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Фото на миниатюре: magnific/ wirestock

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