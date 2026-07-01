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В Волховском районе ведутся раскопки древнего скандинавского могильника

Археологические работы ведутся в урочище Плакун. Найденные здесь ранее останки могут принадлежать одному из первых христиан древней Ладоги.

В Волховском районе ведутся исследования кургана в урочище Плакун. Это уникальный раннесредневековый могильник, где предположительно покоится один из первых христиан древней Ладоги.

Раскопки проводят в старейшем скандинавском могильнике Приладожья, история которого восходит к концу IX века. Как сообщил председатель комитета по печати региона Тимур Зайнуллин, проект реализуется при поддержке сопредседателей Попечительского совета музея-заповедника «Старая Ладога» Алексея Кудрина и губернатор Ленинградской области Александра Дрозденко, а также АНО «Центр развития Ладоги».

Наибольший интерес экспертов представляет 11-й курган, впервые исследованный под руководством Г.Ф. Корзухиной еще в 1968 году. Особенности погребального обряда того времени позволили ученым предположить, что захороненный здесь мужчина мог быть одним из первых христиан в первой столице Руси. 

«Выдающиеся археологи Анатолий Николаевич Кирпичников и Владимир Александрович Назаренко считали, что погребенный в 11-м кургане, как и другие похороненные на Плакуне, были связаны с двором и дружиной Рюрика. Современные методы исследований помогут нам получить новые данные», — рассказал Тимур Зайнуллин.

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Фото на миниатюре: magnific/ wirestock

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