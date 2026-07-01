Более 50 ребят набрали максимальный балл на сдаче экзаменов, семеро из них отличились дважды.

В Ленинградской области 52 школьника получили максимальные баллы на ЕГЭ, причем семеро из них стали стобалльниками сразу по двум предметам. Сейчас выпускники ожидают оглашения результатов по истории и английскому языку, что может дополнительно увеличить число отличников. Об этом рассказали в Комитете образования по региону.

Для сравнения, в 2025 году в Ленобласти максимальный балл получили 33 выпускника. Тогда отличись ребята, сдававшие химию, информатику, обществознание, русский язык, математику, физику, географию и английский.

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