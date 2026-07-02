Специалисты Роскачества предупреждают, что комментарии к банковским переводам, содержащие намеки на незаконную деятельность, могут привести к серьезным последствиям.

Например, комментарии вроде «на взрывчатку» или «взятка» могут стать причиной автоматической блокировки не только конкретного перевода, но и всего банковского счета, пишут «Известия».

В отдельных случаях такие комментарии могут привести к проверке со стороны правоохранительных и следственных органов. Банк также может занести клиента в черный список и отказать в обслуживании. Поэтому важно использовать нейтральные бытовые формулировки в комментариях к переводам.

Кредитные организации предупреждают, что для выявления нелегальных предпринимателей они используют комплексные методы оценки. Помимо комментариев, анализируется регулярность поступлений, количество ежедневных транзакций, суммы переводов и уплата налогов.