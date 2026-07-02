weather 12.3°
$ 78.27
89.18

Главная / Новости / В Роскачестве рассказали, что нельзя писать в комментариях к банковскому переводу

Новости Экономика Главное

В Роскачестве рассказали, что нельзя писать в комментариях к банковскому переводу

Специалисты Роскачества предупреждают, что комментарии к банковским переводам, содержащие намеки на незаконную деятельность, могут привести к серьезным последствиям.

Например, комментарии вроде «на взрывчатку» или «взятка» могут стать причиной автоматической блокировки не только конкретного перевода, но и всего банковского счета, пишут «Известия».

В Роскачестве рассказали, что нельзя писать в комментариях к банковскому переводу - Специалисты Роскачества предупреждают, что комментарии к банковским переводам, содержащие намеки на
Фото: freepik

В отдельных случаях такие комментарии могут привести к проверке со стороны правоохранительных и следственных органов. Банк также может занести клиента в черный список и отказать в обслуживании. Поэтому важно использовать нейтральные бытовые формулировки в комментариях к переводам.

Кредитные организации предупреждают, что для выявления нелегальных предпринимателей они используют комплексные методы оценки. Помимо комментариев, анализируется регулярность поступлений, количество ежедневных транзакций, суммы переводов и уплата налогов.

Вам будет интересно
На Землю надвигается сильная магнитная буря
Вечером 2 июля на Земле ожидается мощная магнитная буря уровня G3. Причиной станет вспышка высшего балла, произошедшая на Солнце 30 июня. Фото: Freepi...
01.07.2026
277

Теги

банк финансы роскачество перевод банковский перевод
Новости Происшествия

Из Ладожского озера достали тело мужчины

Ранним утром 2 июля в Аварийно-спасательную службу поступило сообщение, что рыбаки обнаружили тело неизвестного в воде Ладожского озера.

Из Ладожского озера достали тело мужчины - Личность погибшего и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Фото: Freepik.

Прибывшие на место спасатели ПСО города Новая Ладога доставили погибшего мужчину к берегу и передали сотрудникам полиции. Личность мужчины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Вам будет интересно
Восемь человек утонули в водоемах Ленобласти за июнь
Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. За июнь 2026 года в водоемах Ленинградской области утонули восемь человек. Об этом 47news заявили МЧС...
01.07.2026
212

Теги

утонул человек Ладожское озеро Ленобласть

Популярное

Врач-диетолог назвала алкоголь, от которого толстеют быстрее всего
Врач-диетолог назвала алкоголь, от которого толстеют быстрее всего

11:45 30.06.2026

Синоптик Леус рассказал, каким будет июль в России
Синоптик Леус рассказал, каким будет июль в России

08:57 29.06.2026

Россия получила от Украины предложение о прекращении ударов вглубь территории
Россия получила от Украины предложение о прекращении ударов вглубь территории

08:10 29.06.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться