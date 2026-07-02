В связи с заменой дорожной одежды на 18-м километре КАД до 15 августа будут закрыты для движения два съезда на развязке с Выборгским шоссе. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Закрыты будут съезды с Выборгского шоссе на внешнее кольцо КАД и с внешнего кольца КАД на Выборгское шоссе.

Первый съезд можно будет объехать через развязку КАД с проспектом Энгельса. Для объезда второго съезда предлагается использовать разворотную петлю с внешнего на внутреннее кольцо, расположенную на 17-м километре КАД, неподалеку от складов временного хранения ООО «Парголовский ТЛК».

На съездах в это время будет выполнено фрезерование старого асфальта, деструктуризация цементно-песчаного основания, устройство основания из щебеночно-песчаной смеси, укладка нижнего слоя асфальтового покрытия и верхнего слоя основания.