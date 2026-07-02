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Два подростка из Ленобласти попались во время опасной поездки снаружи электрички

Сотрудники транспортной полиции установили личности двух 14-летних подростков из Ленобласти, которые неоднократно катались снаружи электричек.

Нарушителей выявили в ходе мониторинга публикаций в одном из мессенджеров. Один из последних случаев произошел на маршруте электропоезда Красное Село -Петербург (Балтийский вокзал). Подростки зацепились за последний вагон во время остановки на станции Красное Село и проехали снаружи состава до станции Горелово.

С несовершеннолетними в присутствии родителей была проведена профилактическая беседа. Родителям подростков были выписаны административные протоколы за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, сообщили в Санкт-Петербург-Балтийском линейном отделе МВД России на транспорте.

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подростки зацепинг Ленобласть
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