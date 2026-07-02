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Суд ЕС разрешил уголовное преследование своих граждан за репост роликов RT

Суд ЕС разрешил уголовного преследования в странах Евросоюза за размещение материалов Russia Today на открытых сайтах и каналах. Решение вынесено по делу трех граждан Германии, против которых возбудили уголовные дела за многократное распространение роликов RT на открытых интернет-ресурсах.

«В Германии три человека подверглись уголовной ответственности за многократное распространение видео с канала RT – Russia Today Germany на веб-сайте, открытом для публики в свободном доступе. В Евросоюзе запрещена трансляция этого канала в связи с запретительными действиями против Российской Федерации», – говорится в мотивировочной части решения

Суд постановил, что санкционный запрет ЕС на вещание RT распространяется не только на телеканалы и платформы, но и на веб-сайты, открытые для свободного доступа. Также суд указал, что для применения запрета не имеет значения, велось ли распространение в рамках экономической деятельности.

Запрет не зависит от содержания или продолжительности опубликованного ролика. Таким образом, лица, распространяющие материалы RT на открытых ресурсах в странах ЕС, могут быть привлечены к ответственности в рамках европейского санкционного режима.

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Фото: Freepik.

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