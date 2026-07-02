По данным Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ), кета и нерка стали самыми подешевевшими видами рыбы в российском опте по итогам первого полугодия 2026 года.

Оптовые цены на кету и нерку на Дальнем Востоке снизились на 10% и 5% соответственно. Теперь цена на кету составляет около 450 рублей за килограмм, а на нерку - около 750 рублей.

Президент ВАРПЭ Герман Зверев пояснил, что цены на лосося традиционно высокие в первой половине лета, а затем начинают корректироваться в зависимости от хода путины. Он также отметил, что объем предложения также влияет на цены.

Лососевая путина на Дальнем Востоке стартовала 20 мая. По прогнозам, вылов может достичь 227 тысяч тонн, что на треть ниже фактического вылова 2025 года.