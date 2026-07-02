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Кета и нерка стали самыми подешевевшими видами рыбы в России

По данным Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ), кета и нерка стали самыми подешевевшими видами рыбы в российском опте по итогам первого полугодия 2026 года.

Кета и нерка стали самыми подешевевшими видами рыбы в России - Оптовые цены на кету и нерку на Дальнем Востоке снизились на 10% и 5% соответственно.
Фото: magnific

Оптовые цены на кету и нерку на Дальнем Востоке снизились на 10% и 5% соответственно. Теперь цена на кету составляет около 450 рублей за килограмм, а на нерку - около 750 рублей.

Президент ВАРПЭ Герман Зверев пояснил, что цены на лосося традиционно высокие в первой половине лета, а затем начинают корректироваться в зависимости от хода путины. Он также отметил, что объем предложения также влияет на цены.

Лососевая путина на Дальнем Востоке стартовала 20 мая. По прогнозам, вылов может достичь 227 тысяч тонн, что на треть ниже фактического вылова 2025 года.

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02.07.2026
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Теги

рыба подешевели Россия
Новости Происшествия

Медведь напал на велосипедиста около КАДа в Янино

Неподалеку от КАДа в поселке Янино медведь напал на велосипедиста.

Зверь ростом около полутора метров выбежал на движущегося человека и ударил его лапой. Велосипедисту удалось быстро уехать с места происшествия.

Медведь напал на велосипедиста около КАДа в Янино - Пострадавшего осмотрели медики, ему сделали прививку и обработали рану.
Фото: паблик «Мэш на Мойке».

Пострадавшего осмотрели медики, ему сделали прививку и обработали рану, пишет паблик «Мэш на Мойке».

Биолог Павел Глазков предполагает, что напавший медведь, скорее всего, не является диким животным, а мог сбежать из частного хозяйства. Лесные медведи в период гона осторожны и обычно избегают прямых контактов с людьми. Кроме того, медвежата в это время ходят только в сопровождении матери.

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Теги

медведь Янино Ленобласть Всеволожский район

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