В Петербурге подвели предварительные итоги сдачи единого госэкзамена.

На 2 июля в городе зарегистрировано 914 стобалльных результатов - это максимальный показатель за всю историю проведения ЕГЭ в Петербурге с 2014 года, сообщила председатель комитета по образованию Наталия Путиловская на пресс-конференции в «Интерфаксе».

Отмечается, что 86 выпускников смогли набрать по 100 баллов на двух экзаменах, а еще девять человек получили по 100 баллов сразу за три экзамена. В прошлом году был только один такой выпускник. Лидер по числу стобалльников - профильная математика, этот экзамен сдали на максимум 336 человек.

Вам будет интересно В России около 9000 выпускников сдали ЕГЭ-2026 на 100 баллов Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что 8 759 выпускников сдали ЕГЭ-2026 на 100 баллов. Это является рекордным показателем. Фото: freepik....

Для сравнения: в 2025 году 100 баллов в Петербурге получили 433 выпускника.