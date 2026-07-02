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В Петербурге установлен рекорд по числу стобалльников на ЕГЭ

В Петербурге подвели предварительные итоги сдачи единого госэкзамена.

На 2 июля в городе зарегистрировано 914 стобалльных результатов - это максимальный показатель за всю историю проведения ЕГЭ в Петербурге с 2014 года, сообщила председатель комитета по образованию Наталия Путиловская на пресс-конференции в «Интерфаксе».

Отмечается, что 86 выпускников смогли набрать по 100 баллов на двух экзаменах, а еще девять человек получили по 100 баллов сразу за три экзамена. В прошлом году был только один такой выпускник. Лидер по числу стобалльников - профильная математика, этот экзамен сдали на максимум 336 человек.

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Для сравнения: в 2025 году 100 баллов в Петербурге получили 433 выпускника.

Теги

ЕГЭ Петербург образование госэкзамен
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В Брянской области два человека находятся в тяжелом состоянии после удара ВСУ по автобусу из Белоруссии

Об этом сообщил госсекретарь Совбеза республики.

Два водителя пассажирского автобуса находятся в тяжелом состоянии после удара украинского дрона в Брянской области. Об этом сообщил госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович. Транспорт следовал в Анапу через Брянскую область.

«К сожалению, пострадало два водителя, беспилотник разорвался перед автобусом, находятся в больнице в тяжелом состоянии", — цитирует Александра Вольфовича РИА Новости. 

Напомним, Украинский дрон атаковал пассажирский автобус на таможенном переходе «Красный камень» в Брянской области 2 июля. В момент удара в салоне находились 14 мирных жителей.

Теги

теракт Брянская область

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