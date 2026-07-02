Мужчина обратился за помощью к медикам после струи из перцового баллончика.

В Петербурге задержали местную жительницу после перепалки с водителем такси. В результате конфликта с клиенткой он получил химический ожог роговицы. Об этом 2 июля сообщает региональный главк МВД.

По имеющейся информации, сообщение о пациенте поступило правоохранителям из больницы. В телефонограмме указывалось, что мужчина получил химический ожог глаз. При беседе с полицейскими пострадавший пояснил, что 25 июня прибыл на улицу Ультрамариновую, чтобы забрать пассажира. Там у потерпевшего произошел конфликт с незнакомкой, которая применила средство самообороны и скрылась.

Позже полиции удалось установить личность дебоширки. Ей оказалась 34-летняя безработная местная жительница. Женщину отпустили под обязательство о явке. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.