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В Петербурге таксист попал в больницу после конфликта с пассажиркой

Мужчина обратился за помощью к медикам после струи из перцового баллончика. 

В Петербурге задержали местную жительницу после перепалки с водителем такси. В результате конфликта с клиенткой он получил химический ожог роговицы. Об этом 2 июля сообщает региональный главк МВД.

По имеющейся информации, сообщение о пациенте поступило правоохранителям из больницы. В телефонограмме указывалось, что мужчина получил химический ожог глаз. При беседе с полицейскими пострадавший пояснил, что 25 июня прибыл на улицу Ультрамариновую, чтобы забрать пассажира. Там у потерпевшего произошел конфликт с незнакомкой, которая применила средство самообороны и скрылась.

Позже полиции удалось установить личность дебоширки. Ей оказалась 34-летняя безработная местная жительница. Женщину отпустили под обязательство о явке. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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29.06.2026
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Теги

такси Петербург перцовый баллончик
Новости Социум Главное

Более 13 тысяч жителей Петербурга и Ленобласти пострадали от клешей с начала года

Более 65% всех обращений пришлись на Петербург.

С начала 2026 года в Ленинградской области и Санкт-Петербурге зафиксировано 13 524 жалоб на укусы клещей. Такие данные 2 июля приводит региональное управление Роспотребнадзора.

Порядка 65% обращений было зарегистрировано в медучреждениях Северной столицы, оставшиеся случаи укусов приходятся на Ленобласть. При этом порядка 19,5% жалоб поступали от детей. 

В Петербурге клещи нападали чаще всего в Пушкинском (18,4%), Курортном (17, 4%), Выборгском (12,6%) и Московском (11,2%) районах. В 47-м регионе наибольшая активность клещей наблюдется в следующих районах:

  • Тихвинский – 14,3%;

  • Всеволожский – 12,2%;

  • Подпорожский – 8,9%;

  • Волховский – 8,7%;

  • Гатчинский –8%.

За последнюю неделю медучреждения агломерации зафиксировали 1189 жалоб на присасывания паразитов. Чуть больше 32% из них в — в Ленобласти.  

«В рамках плановой прививочной кампании против клещевого энцефалита привито более 89 тыс. жителей Санкт-Петербурга и более 54 тыс. жителей Ленобласти», — сообщили также в Роспотребнадзоре.

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Фото на миниатюре: magnific

Теги

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