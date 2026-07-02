Умелец продал свои «изобретения» мужчине, который оказался участником контрольной закупки.

В Петербурге завели уголовное дело на местного жителя по обвинению в производстве и сбыте спецсредств для негласного получения информации. Мужчина переделал огнетушитель, светильник и зеркало в средство слежения, а затем пытался их продать. Об этом 2 июля сообщили в Следственном комитете.

Указывается, что мужчина переоборудовал бытовые приборы и огнетушитель при помощи специальной электроники. Затем злоумышленник пытался продать устройства мужчине, который на самом деле участвовал в оперативно-розыскных мероприятиях.

№Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — сообщили в СК.