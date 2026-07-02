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Новости Происшествия

На жителя Петербурга завели дело после переделки огнетушителя, светильника и зеркала в средства слежения

Умелец продал свои «изобретения» мужчине, который оказался участником контрольной закупки.

В Петербурге завели уголовное дело на местного жителя по обвинению в производстве и сбыте спецсредств для негласного получения информации. Мужчина переделал огнетушитель, светильник и зеркало в средство слежения, а затем пытался их продать. Об этом 2 июля сообщили в Следственном комитете.

Указывается, что мужчина переоборудовал бытовые приборы и огнетушитель при помощи специальной электроники. Затем злоумышленник пытался продать устройства мужчине, который на самом деле участвовал в оперативно-розыскных мероприятиях. 

№Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — сообщили в СК.

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Петербург уголовное дело
Новости Происшествия

Жителя Бокситогорска будут судить за незаконную продажу взрывчатых веществ и боеприпасов

Житель Бокситогорска предстанет перед судом по обвинению в незаконном сбыте взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов.

Мужчину обвиняют по двум статьям УК РФ: незаконный сбыт взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также незаконный сбыт гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, его основных частей и патронов.

По версии следствия, в апреле 2026 года 48-летний житель Бокситогорска незаконно сбыл 138,7 грамма механической смеси бездымных порохов в своем автомобиле, припаркованном у подъезда дома. Также мужчина продал 14 патронов 16-го калибра. Из них 11 были промышленного производства, еще три изготовлены самодельным способом.

В прокуратуре отметили, что боеприпасы предназначены для охотничьего гладкоствольного оружия, пригодны для выстрелов и обладают достаточной поражающей способностью. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

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Бокситогорск Ленинградская область

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