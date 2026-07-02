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В «Парке Монрепо» пройдут мероприятия ко дню рождения Пауля Николаи

В музее-заповеднике «Парк Монрепо» 14 июля пройдут встречи, приуроченные ко дню рождения Пауля Эрнста Георга Николаи. Мероприятия состоятся в усадебном доме с 16:00 до 19:00.

В «Парке Монрепо» пройдут мероприятия ко дню рождения Пауля Николаи - В музее-заповеднике «Парк Монрепо» 14 июля пройдут встречи, приуроченные ко дню рождения Пауля Эрнст
Фото: vk_ru/monreposmuseum

В 16:00 научный сотрудник музея-заповедника Наталья Лисица прочитает лекцию «Его называли святым человеком…». Она будет посвящена барону Паулю Эрнсту Георгу Николаи.

Пауль Николаи был последним представителем мужской линии рода баронов Николаи. После его смерти в 1919 году фамилия пресеклась. В музее отмечают, что своей жизнью он оправдывал девиз на фамильном гербе: «Выдерживай и воздерживайся».

«В народе его называли «святым человеком». Кротость такая, что я никогда не видал его раздраженным, но вместе с тем твердость, которая стояла, как финляндский гранит, против всех запрещений со стороны представителей власти», – писал о нем друг и ученик Пауля Николаи Владимир Марцинковский

В 17:00 состоится встреча с режиссером фильма «Возвращение» Татьяной Снисаренко. Картина была снята в 2016 году и посвящена жизни и личности Пауля Эрнста Георга Николаи. На встрече режиссер расскажет об открытиях о герое и творческих решениях при создании фильма.

В 18:00 пройдет органный концерт Юлии Глазковой «Тайны органной вселенной И.С. Баха». В программе прозвучат Токката ми мажор BWV 566, хоральные прелюдии, Пастораль BWV 590, а также прелюдии и фуги Баха.

Вход на мероприятия по входным билетам в музей-заповедник и предварительной регистрации.

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Парк Монрепо
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На жителя Петербурга завели дело после переделки огнетушителя, светильника и зеркала в средства слежения

Умелец продал свои «изобретения» мужчине, который оказался участником контрольной закупки.

В Петербурге завели уголовное дело на местного жителя по обвинению в производстве и сбыте спецсредств для негласного получения информации. Мужчина переделал огнетушитель, светильник и зеркало в средство слежения, а затем пытался их продать. Об этом 2 июля сообщили в Следственном комитете.

Указывается, что мужчина переоборудовал бытовые приборы и огнетушитель при помощи специальной электроники. Затем злоумышленник пытался продать устройства мужчине, который на самом деле участвовал в оперативно-розыскных мероприятиях. 

№Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — сообщили в СК.

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