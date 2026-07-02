В музее-заповеднике «Парк Монрепо» 14 июля пройдут встречи, приуроченные ко дню рождения Пауля Эрнста Георга Николаи. Мероприятия состоятся в усадебном доме с 16:00 до 19:00.

В 16:00 научный сотрудник музея-заповедника Наталья Лисица прочитает лекцию «Его называли святым человеком…». Она будет посвящена барону Паулю Эрнсту Георгу Николаи.

Пауль Николаи был последним представителем мужской линии рода баронов Николаи. После его смерти в 1919 году фамилия пресеклась. В музее отмечают, что своей жизнью он оправдывал девиз на фамильном гербе: «Выдерживай и воздерживайся».

«В народе его называли «святым человеком». Кротость такая, что я никогда не видал его раздраженным, но вместе с тем твердость, которая стояла, как финляндский гранит, против всех запрещений со стороны представителей власти», – писал о нем друг и ученик Пауля Николаи Владимир Марцинковский

В 17:00 состоится встреча с режиссером фильма «Возвращение» Татьяной Снисаренко. Картина была снята в 2016 году и посвящена жизни и личности Пауля Эрнста Георга Николаи. На встрече режиссер расскажет об открытиях о герое и творческих решениях при создании фильма.

В 18:00 пройдет органный концерт Юлии Глазковой «Тайны органной вселенной И.С. Баха». В программе прозвучат Токката ми мажор BWV 566, хоральные прелюдии, Пастораль BWV 590, а также прелюдии и фуги Баха.

Вход на мероприятия по входным билетам в музей-заповедник и предварительной регистрации.