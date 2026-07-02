Полиция проводит проверку по факту лобового столкновения, в котором скончался молодой водитель иномарки.

В ночь на 1 июля на 55-м километре автодороги «Молодежное – Верхнее Черкасово» произошло ДТП с участием двух иномарок, в результате которого погиб пассажир. Об этом сообщает управление МВД по Петербургу и Ленобласти

Водитель автомобиля «Киа Сид», двигаясь в сторону Выборга со стороны поселка Каменка, совершил выезд на полосу встречного движения. В этот момент произошло столкновение с автомобилем «Ниссан Альмера», за рулем которого находился 20-летний молодой человек. От полученных травм он скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

Правоохранительные органы проводят проверку для установления всех обстоятельств случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее злостный нарушитель ПДД насмерть разбился на мотоцикле в Петербурге.