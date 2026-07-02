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Жителя Бокситогорска будут судить за незаконную продажу взрывчатых веществ и боеприпасов

Житель Бокситогорска предстанет перед судом по обвинению в незаконном сбыте взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов.

Мужчину обвиняют по двум статьям УК РФ: незаконный сбыт взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также незаконный сбыт гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, его основных частей и патронов.

По версии следствия, в апреле 2026 года 48-летний житель Бокситогорска незаконно сбыл 138,7 грамма механической смеси бездымных порохов в своем автомобиле, припаркованном у подъезда дома. Также мужчина продал 14 патронов 16-го калибра. Из них 11 были промышленного производства, еще три изготовлены самодельным способом.

В прокуратуре отметили, что боеприпасы предназначены для охотничьего гладкоствольного оружия, пригодны для выстрелов и обладают достаточной поражающей способностью. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

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Теги

Бокситогорск Ленинградская область
Новости Социум Главное

Более 13 тысяч жителей Петербурга и Ленобласти пострадали от клешей с начала года

Более 65% всех обращений пришлись на Петербург.

С начала 2026 года в Ленинградской области и Санкт-Петербурге зафиксировано 13 524 жалоб на укусы клещей. Такие данные 2 июля приводит региональное управление Роспотребнадзора.

Порядка 65% обращений было зарегистрировано в медучреждениях Северной столицы, оставшиеся случаи укусов приходятся на Ленобласть. При этом порядка 19,5% жалоб поступали от детей. 

В Петербурге клещи нападали чаще всего в Пушкинском (18,4%), Курортном (17, 4%), Выборгском (12,6%) и Московском (11,2%) районах. В 47-м регионе наибольшая активность клещей наблюдется в следующих районах:

  • Тихвинский – 14,3%;

  • Всеволожский – 12,2%;

  • Подпорожский – 8,9%;

  • Волховский – 8,7%;

  • Гатчинский –8%.

За последнюю неделю медучреждения агломерации зафиксировали 1189 жалоб на присасывания паразитов. Чуть больше 32% из них в — в Ленобласти.  

«В рамках плановой прививочной кампании против клещевого энцефалита привито более 89 тыс. жителей Санкт-Петербурга и более 54 тыс. жителей Ленобласти», — сообщили также в Роспотребнадзоре.

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Фото на миниатюре: magnific

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