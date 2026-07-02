Об этом сообщил госсекретарь Совбеза республики.

Два водителя пассажирского автобуса находятся в тяжелом состоянии после удара украинского дрона в Брянской области. Об этом сообщил госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович. Транспорт следовал в Анапу через Брянскую область.

«К сожалению, пострадало два водителя, беспилотник разорвался перед автобусом, находятся в больнице в тяжелом состоянии", — цитирует Александра Вольфовича РИА Новости.

Напомним, Украинский дрон атаковал пассажирский автобус на таможенном переходе «Красный камень» в Брянской области 2 июля. В момент удара в салоне находились 14 мирных жителей.