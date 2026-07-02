weather 13.9°
$ 78.27
89.18

Главная / Новости / В Брянской области два человека находятся в тяжелом состоянии после удара ВСУ по автобусу из Белоруссии

Новости Происшествия outside

В Брянской области два человека находятся в тяжелом состоянии после удара ВСУ по автобусу из Белоруссии

Об этом сообщил госсекретарь Совбеза республики.

Два водителя пассажирского автобуса находятся в тяжелом состоянии после удара украинского дрона в Брянской области. Об этом сообщил госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович. Транспорт следовал в Анапу через Брянскую область.

«К сожалению, пострадало два водителя, беспилотник разорвался перед автобусом, находятся в больнице в тяжелом состоянии", — цитирует Александра Вольфовича РИА Новости. 

Напомним, Украинский дрон атаковал пассажирский автобус на таможенном переходе «Красный камень» в Брянской области 2 июля. В момент удара в салоне находились 14 мирных жителей.

Теги

теракт Брянская область
Новости Происшествия

На жителя Петербурга завели дело после переделки огнетушителя, светильника и зеркала в средства слежения

Умелец продал свои «изобретения» мужчине, который оказался участником контрольной закупки.

В Петербурге завели уголовное дело на местного жителя по обвинению в производстве и сбыте спецсредств для негласного получения информации. Мужчина переделал огнетушитель, светильник и зеркало в средство слежения, а затем пытался их продать. Об этом 2 июля сообщили в Следственном комитете.

Указывается, что мужчина переоборудовал бытовые приборы и огнетушитель при помощи специальной электроники. Затем злоумышленник пытался продать устройства мужчине, который на самом деле участвовал в оперативно-розыскных мероприятиях. 

№Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — сообщили в СК.

Вам будет интересно
В Кировском районе задержали разбойника в федеральном розыске. Незадолго до этого он проник в чужую квартиру
Сотрудники Росгвардии задержали в Отрадном мужчину, находившегося в федеральном розыске за разбойное нападение. Утром 28 июня патрульный наряд заметил...
02.07.2026
120

Теги

Петербург уголовное дело

Популярное

Врач-диетолог назвала алкоголь, от которого толстеют быстрее всего
Врач-диетолог назвала алкоголь, от которого толстеют быстрее всего

11:45 30.06.2026

Синоптик Леус рассказал, каким будет июль в России
Синоптик Леус рассказал, каким будет июль в России

08:57 29.06.2026

Россия получила от Украины предложение о прекращении ударов вглубь территории
Россия получила от Украины предложение о прекращении ударов вглубь территории

08:10 29.06.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться