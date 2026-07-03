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Житель Колпино бросался на персонал и посетителей магазина с ножницами

В Колпино сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который угрожал посетителям и персоналу супермаркета ножницами 1 июля около 19:00.

Предварительно установлено, что 52-летний нетрезвый местный житель начал угрожать расправой работникам магазина и бросался на людей с ножницами.

К приезду сотрудников Росгвардии посетители и персонал смогли отобрать у мужчины ножницы. Дебошира задержали и доставили в отдел полиции. Пострадавших нет.

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колпино
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Тарифы на такси в Петербурге могут вырасти на 30% из-за проблем с бензином и законов

Цены на такси в Санкт-Петербурге могут вырасти на 20-30% в течение 2026 и 2027 годов. По оценке экспертов, на тарифы влияют рост расходов на топливо, закон о локализации автомобилей и нехватка водителей.

С 1 марта для такси действует требование о локализации. В реестре можно регистрировать только машины, выпущенные с высокой долей отечественных компонентов или в рамках специальных инвестиционных контрактов.

Власти ранее отмечали, что эта мера должна поддержать российский автопром. Однако, по словам специалистов, обновление автопарков такси практически остановилось. На ситуацию влияют дефицит водителей и рост издержек перевозчиков. На конец марта требованиям локализации соответствовали только 6,8% автомобилей.

Дополнительной проблемой стал запрет на работу в такси для мигрантов. Из-за нехватки кадров около 30% подвижного состава сейчас не используется.

Эксперты отмечают, что при таких условиях перевозчики не спешат покупать новые автомобили, подходящие под требования закона. Все расходы компаний в итоге отражаются на стоимости поездок, поэтому тарифы на такси могут заметно вырасти в ближайшие два года.

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