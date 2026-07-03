В Финляндии похоронили художницу Александру Хинсала, родившуюся в Санкт-Петербурге и погибшую от рук супруга. Похороны состоялись 27 июня, спустя полтора месяца после убийства. По словам друзей погибшей, задержка была связана с проведением экспертиз и организационными сложностями.

По данным финской полиции, преступление произошло в ночь с 9 на 10 мая на почве бытового конфликта. После случившегося супруг Александры, финский писатель Микко, сам вызвал полицию и признался в содеянном.

Пара прожила в браке более 15 лет. У них остался 13-летний сын. Опеку над ребенком оформила близкая подруга погибшей. Александра Хинсала родилась в Санкт-Петербурге, а в Финляндию переехала по программе репатриации.

Ее супруг является автором более 10 сборников рассказов и повестей. По финским законам мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.