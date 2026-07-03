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В Финляндии больше месяца не могли похоронить художницу из Петербурга, убитую финским мужем

Флаг Финляндии
Фото: Freepik.

В Финляндии похоронили художницу Александру Хинсала, родившуюся в Санкт-Петербурге и погибшую от рук супруга. Похороны состоялись 27 июня, спустя полтора месяца после убийства. По словам друзей погибшей, задержка была связана с проведением экспертиз и организационными сложностями.

По данным финской полиции, преступление произошло в ночь с 9 на 10 мая на почве бытового конфликта. После случившегося супруг Александры, финский писатель Микко, сам вызвал полицию и признался в содеянном.

Пара прожила в браке более 15 лет. У них остался 13-летний сын. Опеку над ребенком оформила близкая подруга погибшей. Александра Хинсала родилась в Санкт-Петербурге, а в Финляндию переехала по программе репатриации.

Ее супруг является автором более 10 сборников рассказов и повестей. По финским законам мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

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Работники ЖСК похитили более миллиона с зарплаты дворника в Петербурге

В Санкт-Петербурге завершили расследование уголовного дела о мошенничестве с фиктивным трудоустройством дворника в Приморском районе. Фигурантами стали три сотрудника управляющей компании.

По версии следствия, с 2021 по 2026 год обвиняемые фиктивно трудоустроили в ЖСК мужчину на должность дворника. Фактически он работу не выполнял, но получал зарплату.

После поступления денег фиктивный сотрудник переводил их на счета фигурантов. Таким образом обвиняемые получили более 1 миллиона 100 тысяч рублей. Следователи провели обыски по месту работы и проживания обвиняемых.

Всем троим избрана мера пресечения. В ходе расследования фигуранты добровольно полностью возместили причиненный ущерб. Уголовное дело о мошенничестве направили в суд.

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