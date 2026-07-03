weather 17.7°
$ 77.23
88.03

Главная / Новости / В Тосненской больнице завершён ремонт кардиологического отделения и продолжается обновление физиотерапевтического

Новости Социум

В Тосненской больнице завершён ремонт кардиологического отделения и продолжается обновление физиотерапевтического

В Тосненской больнице идёт поэтапная реновация. Капитальный ремонт кардиологического отделения уже завершён, а работы в физиотерапевтическом отделении продолжаются.

В Тосненской больнице завершён ремонт кардиологического отделения и продолжается обновление физиотерапевтического - В Тосненской больнице идёт поэтапная реновация. Капитальный ремонт кардиологического отделения уже з
Фото: lenobl

Обновлённое кардиологическое отделение, рассчитанное на 36 коек, уже приняло почти 500 пациентов. Для диагностики здесь установлено более 150 портативных кардиографов, позволяющих регистрировать нарушения сердечного ритма, а также выполнено свыше 400 эхокардиографических исследований. В отделении оборудованы процедурный кабинет, санитарная комната и кабинет ультразвуковой диагностики.

В физиотерапевтическом отделении на текущем этапе проведена замена электропроводки и системы освещения, обновлены стены, потолки и напольное покрытие. В ближайших планах — закупка нового оборудования за счёт средств областного бюджета. Председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Александр Жарков подчеркнул, что капитальный ремонт медучреждения всегда является задачей повышенной сложности.

«Имеющиеся помещения необходимо привести в соответствие с современными стандартами оказания медицинской помощи. Все реализованные решения — от планировки до отделочных материалов — служат формированию безопасного, функционального и уютного пространства как для эффективной работы врачей, так и для комфорта пациентов», — отметил Жарков.

Вам будет интересно
Александр Дрозденко рассказал, как Ленобласть поддерживает работников здравоохранения
Глава Ленобласти подчеркнул, что за качеством здравоохранения прежде всего стоят люди. Их поддержке в регионе уделяется особое внимание. Фото: Алексан...
21.06.2026
407

Теги

Тосно Здравоохранение в Ленобласти
Новости Социум

Более 14,5 тысяч родителей Петербурга и Ленобласти подали заявления на получение ежегодной семейной выплаты

Ежедневно специалисты принимали порядка двух тысяч заявлений на оформление новой меры поддержки. 

В отделении Соцфонда по Санкт-Петербургу и Ленобласти подвели итоги первого месяца работы по назначению новой ежегодной выплаты для семей с детьми. В список на получение новой меры поддержки внесены более 14,5 тысяч родителей региона.

«Благодаря выстроенному процессу рассмотрения, специалисты Отделения оперативно выносят решения по заявлениям. В среднем на это уходит не более четырех рабочих дней вместо десяти, предусмотренных по регламенту, то есть в два с половиной раза быстрее норматива», –  заявил управляющий отделением Соцфонда по СПБ и ЛО Константин Островский.

Большинство необходимых данных Фонд получает самостоятельно через систему межведомственного электронного взаимодействия. Несмотря на высокую скорость работы, часть заявителей получает отказ. Основными причинами тому становятся превышение семьей установленного порога среднедушевого дохода (1,5-кратная величина прожиточного минимума), наличие имущества сверх установленной нормы, отсутствие официального трудоустройства с уплатой НДФЛ или предоставление недостоверных сведений.

Подача заявлений на выплату открыта до 1 октября 2026 года. Оформить пособие можно дистанционно через портал «Госуслуги», а также при личном визите в клиентские службы Социального фонда или многофункциональные центры (МФЦ).

Другая необходимая информация доступна на сайте.

Фото на миниатюре: magnific

Теги

выплаты социальный фонд России

Популярное

Врач-диетолог назвала алкоголь, от которого толстеют быстрее всего
Врач-диетолог назвала алкоголь, от которого толстеют быстрее всего

11:45 30.06.2026

Синоптик Леус рассказал, каким будет июль в России
Синоптик Леус рассказал, каким будет июль в России

08:57 29.06.2026

Россия получила от Украины предложение о прекращении ударов вглубь территории
Россия получила от Украины предложение о прекращении ударов вглубь территории

08:10 29.06.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться