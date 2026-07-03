В Тосненской больнице идёт поэтапная реновация. Капитальный ремонт кардиологического отделения уже завершён, а работы в физиотерапевтическом отделении продолжаются.

Обновлённое кардиологическое отделение, рассчитанное на 36 коек, уже приняло почти 500 пациентов. Для диагностики здесь установлено более 150 портативных кардиографов, позволяющих регистрировать нарушения сердечного ритма, а также выполнено свыше 400 эхокардиографических исследований. В отделении оборудованы процедурный кабинет, санитарная комната и кабинет ультразвуковой диагностики.

В физиотерапевтическом отделении на текущем этапе проведена замена электропроводки и системы освещения, обновлены стены, потолки и напольное покрытие. В ближайших планах — закупка нового оборудования за счёт средств областного бюджета. Председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Александр Жарков подчеркнул, что капитальный ремонт медучреждения всегда является задачей повышенной сложности.

«Имеющиеся помещения необходимо привести в соответствие с современными стандартами оказания медицинской помощи. Все реализованные решения — от планировки до отделочных материалов — служат формированию безопасного, функционального и уютного пространства как для эффективной работы врачей, так и для комфорта пациентов», — отметил Жарков.