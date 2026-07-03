Температура днем составит максимум 23 градуса тепла.

Облачная с прояснениями погода ожидается в Ленинградской области 4 июля. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами возможны ливни с грозой. Ночью также опустится туман. Об этом в пятницу сообщает региональное управление МЧС.

«Ветер ночью переменный слабый, днем восточный, северо-восточный 3-8 м/с, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью +11...+16 гр., днем +18...+23 гр», — указано в сообщении.

Ранее Гидрометцентр России ввел экстренное предупреждение о непогоде в Ленобласти до 6 июля.