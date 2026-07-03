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Глава СК РФ контролирует расследование дела об убийстве 12-летней девочки в Ленобласти

Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования тяжкого преступления.

Председатель Следственного комитета поставил на контроль уголовное дело об убийстве несовершеннолетней в Тосненском районе Ленинградской области. Глава ведомства запросил доклад о ходе расследования.

«Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю следственного управления СК России по Ленинградской области Сазину С.Т. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — указано в сообщении СК РФ.

Напомним, ранее Следственный комитет Ленинградской области подтвердил гибель 12-летней девочки, пропавшей 2 июля в Тосненском районе. На теле ребенка обнаружили признаки насильственной смерти. Известно, что школьница отправилась за грибами в лес в районе СНТ «Захожье-5». Спустя некоторое время ребенок сообщила родным, что отправилась домой, но так и не вернулась. 

Фото на миниатюре: СК РФ

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Дожди с грозой пройдут в Ленобласти 4 июля

Температура днем составит максимум 23 градуса тепла.

Облачная с прояснениями погода ожидается в Ленинградской области 4 июля. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами возможны ливни с грозой. Ночью также опустится туман. Об этом в пятницу сообщает региональное управление МЧС.

«Ветер ночью переменный слабый, днем восточный, северо-восточный 3-8 м/с, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью +11...+16 гр., днем +18...+23 гр», — указано в сообщении.

Ранее Гидрометцентр России ввел экстренное предупреждение о непогоде в Ленобласти до 6 июля.

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