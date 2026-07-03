Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования тяжкого преступления.
Председатель Следственного комитета поставил на контроль уголовное дело об убийстве несовершеннолетней в Тосненском районе Ленинградской области. Глава ведомства запросил доклад о ходе расследования.
«Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю следственного управления СК России по Ленинградской области Сазину С.Т. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — указано в сообщении СК РФ.
Напомним, ранее Следственный комитет Ленинградской области подтвердил гибель 12-летней девочки, пропавшей 2 июля в Тосненском районе. На теле ребенка обнаружили признаки насильственной смерти. Известно, что школьница отправилась за грибами в лес в районе СНТ «Захожье-5». Спустя некоторое время ребенок сообщила родным, что отправилась домой, но так и не вернулась.
Фото на миниатюре: СК РФ