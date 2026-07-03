Команда комитета по труду и занятости и Кадрового центра 47 региона привлекла к участию в опросе почти 3,5 тысячи предпринимателей и работодателей, что позволило полностью выполнить установленную квоту — 3 478 участников.

Предоставленные работодателями Ленинградской области данные лягут в основу прогноза кадровых потребностей России на 2027–2033 годы. Это стратегически важная информация, которая будет использована для корректировки образовательных программ и определения направлений развития рынка труда в регионах.

Всего в опросе по всей стране приняли участие 428 243 работодателя. Председатель комитета по труду и занятости Ленобласти Юлия Косарева поблагодарила каждого участника за активность и доверие, подчеркнув, что вместе строится кадровое будущее региона.

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