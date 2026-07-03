weather 17.7°
$ 77.23
88.03

Главная / Новости / Кадровый центр Ленобласти вошел в тройку лучших по итогам Всероссийского опроса работодателей 2026 года

Новости Социум

Кадровый центр Ленобласти вошел в тройку лучших по итогам Всероссийского опроса работодателей 2026 года

Команда комитета по труду и занятости и Кадрового центра 47 региона привлекла к участию в опросе почти 3,5 тысячи предпринимателей и работодателей, что позволило полностью выполнить установленную квоту — 3 478 участников.

Предоставленные работодателями Ленинградской области данные лягут в основу прогноза кадровых потребностей России на 2027–2033 годы. Это стратегически важная информация, которая будет использована для корректировки образовательных программ и определения направлений развития рынка труда в регионах.

Всего в опросе по всей стране приняли участие 428 243 работодателя. Председатель комитета по труду и занятости Ленобласти Юлия Косарева поблагодарила каждого участника за активность и доверие, подчеркнув, что вместе строится кадровое будущее региона.

Вам будет интересно
В Ленинградской области стартовал профориентационный проект «Кадры в кадре»
В Ленинградской области вышли в эфир первые серии нового профориентационного проекта «Кадры в кадре». Его задача — в лёгкой, неназидательной фор...
01.07.2026
170

Консультанты Кадрового центра помогут составить качественное резюме, предоставят советы по подготовке к собеседованию, поделятся методами самопрезентации, формирования делового имиджа и планирования карьеры. Записаться на консультацию можно по телефону 8 800 350-47-47. Контакты филиалов на сайте

Теги

Ленобласть кадровый цент
Для души Новости

Дожди с грозой пройдут в Ленобласти 4 июля

Температура днем составит максимум 23 градуса тепла.

Облачная с прояснениями погода ожидается в Ленинградской области 4 июля. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами возможны ливни с грозой. Ночью также опустится туман. Об этом в пятницу сообщает региональное управление МЧС.

«Ветер ночью переменный слабый, днем восточный, северо-восточный 3-8 м/с, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью +11...+16 гр., днем +18...+23 гр», — указано в сообщении.

Ранее Гидрометцентр России ввел экстренное предупреждение о непогоде в Ленобласти до 6 июля.

Теги

Погода в Ленобласти ГУ МЧС Ленобласти

Популярное

Врач-диетолог назвала алкоголь, от которого толстеют быстрее всего
Врач-диетолог назвала алкоголь, от которого толстеют быстрее всего

11:45 30.06.2026

Синоптик Леус рассказал, каким будет июль в России
Синоптик Леус рассказал, каким будет июль в России

08:57 29.06.2026

Россия получила от Украины предложение о прекращении ударов вглубь территории
Россия получила от Украины предложение о прекращении ударов вглубь территории

08:10 29.06.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться