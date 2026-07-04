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Новости Социум

Женское подразделение ДПС могут снова создать в Петербурге и Ленобласти

Женское подразделение дорожно-патрульной службы могут возродить в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя начальника управления Госавтоинспекции регионального ГУ МВД России Антона Ахминова.

Сейчас в региональной полиции служит только одна женщина-инспектор дорожного движения. Она работает в Ленинградской области. Еще одна сотрудница в ближайшее время перейдет в отдел ГАИ по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга.

В конце 1970-х годов женское подразделение уже существовало в ленинградской Госавтоинспекции. В нем служили около 100 человек.

Позже эксперимент признали неудачным. Среди причин называли то, что женщины-инспекторы не соблюдали субординацию и уходили со службы по семейным обстоятельствам.

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