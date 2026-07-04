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Сергей Перминов о саммите НАТО в Турции: отношения Анкары с европейскими партнерами по альянсу непростые

Турция готовится принять у себя ежегодный саммит НАТО, который откроется в Анкаре 7 июля. Накануне форума президент страны Реджеп Тайип Эрдоган призвал выработать новые подходы к региональной и международной безопасности, а также урегулировать украинский конфликт с помощью переговоров. Альянс переживает сильнейший раскол по обе стороны Атлантики. При этом ЕС и США пытаются втянуть Анкару в новую систему безопасности против РФ.

Сенатор РФ от Ленинградской области Сергей Перминов рассказал ivbg.ru, сможет ли президент Турции примирить с союзниками обиженного на ЕС Дональда Трампа, и можно ли считать, что Эрдоган вновь использует кризис внутри Альянса для укрепления собственных позиций.

«Встречи на высшем уровне стран-членов НАТО традиционно широко освещаются СМИ, которые стремятся предугадать их ход и итоги. Для всех участников организации, а особенно для принимающей стороны, это возможность продвинуть свою повестку и обсудить накопившиеся вопросы», – сказал Сергей Перминов

Сенатор считает, что ключевым из них на данный момент является «справедливое распределение бремени», которое продвигает Вашингтон. Белый дом требует от европейцев выполнять обязательства по обеспечению безопасности на континенте в полном объеме, к чему они не привыкли. Это глубинное противоречие можно устранить лишь постепенно.

«Отношения Анкары с европейскими партнерами по НАТО непростые. Турецкие власти, памятуя различные упреки и ограничения, сделали ставку на собственное развитие и прагматичный подход. И это принесло хорошие результаты. Позиции Эрдогана достаточно сильны. Однако саммит НАТО – это дополнительная возможность для него укрепить влияние на международном уровне», – резюмировал Сергей Перминов

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Теги

турция нато Сергей Перминов
Новости Социум

Мусор на орбите Земли может отрезать людей от космоса

Количество искусственных спутников на орбите Земли за 70 лет выросло до более чем 15 тысяч, а масса космического мусора достигла почти 13,5 тысячи тонн.

Семьдесят лет назад у Земли был только один спутник – Луна. Сейчас на орбите находятся тысячи искусственных аппаратов, из которых около 10 тысяч принадлежат компании SpaceX. Илон Маск также планирует запуск новых спутников для создания крупной сети, в том числе центров обработки данных.

Рост числа аппаратов увеличивает объем космического мусора. К нему относятся отработанные корпуса ракет, сломанные спутники и обломки разного размера. Сейчас на орбите находится более 36 тысяч крупных фрагментов размером свыше 10 сантиметров и десятки миллионов мелких частиц.

Главная опасность заключается в скорости движения мусора – около 7 километров в секунду. Даже небольшое столкновение может разрушить спутник и создать новые обломки.

Одним из наиболее тревожных сценариев ученые называют синдром Кесслера. При нем серия столкновений способна сделать отдельные участки орбиты непригодными для полетов. Уже сейчас Международная космическая станция минимум раз в год меняет положение, чтобы избежать столкновения с мусором.

Специалисты выделяют три направления для решения проблемы. Первое связано с технологиями удаления обломков – от сетей и гарпунов до тросов и парусов. Однако большинство таких решений пока не прошло широких испытаний.

Второе направление – создание спутников, которые служат дольше или быстрее и безопаснее сходят с орбиты после завершения работы. В Японии, например, тестируют использование древесины в качестве материала для космических аппаратов.

Третье направление связано с международным регулированием. Срок нахождения спутника на орбите после завершения работы уже сократили с 25 до 5 лет. Европейское космическое агентство продвигает принцип нулевого мусора, а международные организации выпускают рекомендации по снижению рисков.

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