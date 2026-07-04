Турция готовится принять у себя ежегодный саммит НАТО, который откроется в Анкаре 7 июля. Накануне форума президент страны Реджеп Тайип Эрдоган призвал выработать новые подходы к региональной и международной безопасности, а также урегулировать украинский конфликт с помощью переговоров. Альянс переживает сильнейший раскол по обе стороны Атлантики. При этом ЕС и США пытаются втянуть Анкару в новую систему безопасности против РФ.

Сенатор РФ от Ленинградской области Сергей Перминов рассказал ivbg.ru, сможет ли президент Турции примирить с союзниками обиженного на ЕС Дональда Трампа, и можно ли считать, что Эрдоган вновь использует кризис внутри Альянса для укрепления собственных позиций.

«Встречи на высшем уровне стран-членов НАТО традиционно широко освещаются СМИ, которые стремятся предугадать их ход и итоги. Для всех участников организации, а особенно для принимающей стороны, это возможность продвинуть свою повестку и обсудить накопившиеся вопросы», – сказал Сергей Перминов

Сенатор считает, что ключевым из них на данный момент является «справедливое распределение бремени», которое продвигает Вашингтон. Белый дом требует от европейцев выполнять обязательства по обеспечению безопасности на континенте в полном объеме, к чему они не привыкли. Это глубинное противоречие можно устранить лишь постепенно.

«Отношения Анкары с европейскими партнерами по НАТО непростые. Турецкие власти, памятуя различные упреки и ограничения, сделали ставку на собственное развитие и прагматичный подход. И это принесло хорошие результаты. Позиции Эрдогана достаточно сильны. Однако саммит НАТО – это дополнительная возможность для него укрепить влияние на международном уровне», – резюмировал Сергей Перминов