Финляндия временно ограничила авиасообщение и движение судов в восточной части Финского залива из-за угрозы беспилотников после атаки украинских дронов на Санкт-Петербург.

«Силы обороны Финляндии ввели временные зоны ограничения для авиации и морского судоходства в восточной части Финского залива в утренние часы в субботу», – говорится в сообщении ведомства

По данным Yle, ограничения действуют в районе города Котка, который находится на берегу Финского залива примерно в 130 километрах к востоку от Хельсинки в провинции Кюменлааксо. Беспилотников на территории Финляндии пока не обнаружили. При этом в районе Котки усилили воздушное патрулирование.

«В Котка местные жители все утро слышали гул истребителей Hornet. Силы обороны сообщают об усиленном воздушном патрулировании», – отмечает Yle

В ночь с 3 на 4 июля силы ПВО отразили массированную атаку на Санкт-Петербург. Удар пришелся на территорию нефтяного терминала в Кировском районе. Губернатор Александр Беглов сообщил о техногенных последствиях, которые уже ликвидировали.

Ранее авиасообщение в Финляндии уже ограничивали утром 2 июля. Тогда в Ленинградской области сбили семь беспилотников.

Пограничная охрана Финляндии получит 44 миллиона евро на систему противодействия беспилотникам у границы с Россией. Стационарной системой планируют оборудовать российско-финскую границу и побережье. На наиболее важных участках ее хотят установить в течение 2026 года, а более полного покрытия добиться в 2027-2029 годах. Силы обороны Финляндии в ближайшие годы планируют сформировать новые воинские части, которые будут специализироваться на противодействии беспилотникам.