Латвия и другие прибалтийские страны предоставляли воздушные коридоры для ударов украинских беспилотников по гражданской инфраструктуре России, заявил заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин.

«У нас есть верифицированные данные о том, что Латвия и другие прибалтийские республики уже предоставляли свои воздушные коридоры для украинских беспилотников, атаковавших гражданскую инфраструктуру нашей страны», – отметил Михаил Галузин

По словам Галузина, в последнее время украинские беспотники неоднократно фиксировали в воздушном пространстве Эстонии, Латвии и Литвы. При этом власти этих стран ранее заявляли, что не давали Киеву разрешения использовать свои территории и воздушное пространство для атак на объекты в России.

Председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев ранее уточнял, что сопредельные страны являются соучастниками ударов украинских беспилотников по российским портам на Балтике. По его словам, маршрут пролета БПЛА требует тщательной проработки и как минимум согласия руководства стран, над которыми он проходил.

В ночь с 3 на 4 июля силы ПВО отразили массированную атаку на Санкт-Петербург. Удар пришелся на территорию нефтяного терминала в Кировском районе. Губернатор Александр Беглов сообщил о техногенных последствиях, которые уже ликвидировали.

За последние месяцы украинские беспилотники неоднократно замечали в небе над Прибалтикой. В мае сообщалось о падении дронов на территории Латвии и Литвы. В Латвии боевой БПЛА упал на нефтехранилище, а в Вильнюсе и его окрестностях объявляли воздушную тревогу с призывом к жителям спуститься в укрытия.

Инциденты с беспилотниками стали одной из причин отставки министра обороны Латвии Андриса Спрудса. Премьер-министр республики Эвика Силиня заявляла, что Спрудс утратил доверие на своем посту.