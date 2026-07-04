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Подозреваемый признался в убийстве 12-летней Миланы в Тосненском районе – видео задержания

Ранее судимого 42-летнего жителя Тосненского района задержали по подозрению в убийстве 12-летней Миланы в Ленинградской области.

Видео: max_ru/ivolk/AZ8sLZIUbLA

Девочка пропала 2 июля в районе СНТ «Захожье-2» в Тосненском районе. Она ушла в лес за грибами и не вернулась домой. В полицию обратилась ее 45-летняя мать.

На поиски ребенка направили сотрудников полиции и волонтеров. Тело девочки с признаками насильственной смерти обнаружили 3 июля.Ленинградская область  

В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого задержали в Гатчинском районе при попытке скрыться на железнодорожном транспорте. Мужчина признался в содеянном. Расследование уголовного дела продолжается.

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04.07.2026
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Тосненский район Ленинградская область
Новости Социум

Роспотребнадзор разрешил купание на восьми пляжах Ленобласти и только на одном в Петербурге

Только один пляж в Санкт-Петербурге соответствует санитарным требованиям по качеству воды по состоянию на 2 июля 2026 года, сообщает «Петроград».

Специалисты проверили 24 городских пляжа, расположенных на девяти водных акваториях. Безопасной для купания признали только воду на пляже Верхнего Суздальского озера в Выборгском районе.

Остальные 23 пляжа не соответствуют гигиеническим нормативам. В этот список вошли пляжи Финского залива, озера Разлив, Безымянного озера, Ольгинского водоема, реки Ижоры и Колонистского пруда.

В Ленинградской области Роспотребнадзор обследовал 20 зон отдыха в девяти муниципальных образованиях. Санитарным требованиям соответствует вода на восьми пляжах Приозерского района.

Безопасными для купания признали пляжи на озерах Ратное, Отрадное, Снетковское, Мичуринское, Петровское и Раздолинское, а также на реках Вуокса и Бурная. В Роспотребнадзоре рекомендовали не купаться в водоемах, где качество воды не соответствует санитарным требованиям.

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