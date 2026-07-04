Ранее судимого 42-летнего жителя Тосненского района задержали по подозрению в убийстве 12-летней Миланы в Ленинградской области.

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Девочка пропала 2 июля в районе СНТ «Захожье-2» в Тосненском районе. Она ушла в лес за грибами и не вернулась домой. В полицию обратилась ее 45-летняя мать.

На поиски ребенка направили сотрудников полиции и волонтеров. Тело девочки с признаками насильственной смерти обнаружили 3 июля.Ленинградская область

В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого задержали в Гатчинском районе при попытке скрыться на железнодорожном транспорте. Мужчина признался в содеянном. Расследование уголовного дела продолжается.