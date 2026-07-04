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Новости Социум

Одна из сильнейших магнитных бурь 2026 года началась на Земле

Одна из сильнейших магнитных бурь 2026 года началась на Земле, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Вскоре после начала буря усилилась до уровня G3.33 и вышла на второе место среди самых мощных геомагнитных событий года. Почти сутки магнитное поле Земли находилось под давлением выбросов солнечной массы.

Решающий перелом произошел около полуночи 4 июля, после чего геомагнитное событие запустилось. По мощности буря уступает только событию 19-21 января уровня G4.67 и превосходит мартовскую бурю уровня G3.

«Несмотря на гигантские размеры наблюдающихся сейчас на Солнце групп пятен, по-настоящему сильных взрывов они пока так и не произвели», – сообщили в лаборатории

В конце июня на Солнце зафиксировали самую большую активную область 2026 года – группу пятен 4478 площадью почти 1,2 тысячи единиц. Она превзошла предыдущего рекордсмена – группу 4366, которая в феврале произвела мощную вспышку X8.1 и побила рекорд XXI века по числу сильных вспышек.

Утром 24 апреля ученые регистрировали на Солнце вспышку уровня X2.5. Она сопровождалась крупным выбросом плазмы, однако центр взрыва был смещен к краю светила, поэтому специалисты оценивали ее как нейтральную для Земли.

Первая крупная солнечная вспышка года была зафиксирована 18 января с видимой стороны Солнца. Тогда специалисты отмечали, что она может оказать влияние на Землю.

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магнитная буря 2026 год ИКИ РАН
Новости Социум

Роспотребнадзор разрешил купание на восьми пляжах Ленобласти и только на одном в Петербурге

Только один пляж в Санкт-Петербурге соответствует санитарным требованиям по качеству воды по состоянию на 2 июля 2026 года, сообщает «Петроград».

Специалисты проверили 24 городских пляжа, расположенных на девяти водных акваториях. Безопасной для купания признали только воду на пляже Верхнего Суздальского озера в Выборгском районе.

Остальные 23 пляжа не соответствуют гигиеническим нормативам. В этот список вошли пляжи Финского залива, озера Разлив, Безымянного озера, Ольгинского водоема, реки Ижоры и Колонистского пруда.

В Ленинградской области Роспотребнадзор обследовал 20 зон отдыха в девяти муниципальных образованиях. Санитарным требованиям соответствует вода на восьми пляжах Приозерского района.

Безопасными для купания признали пляжи на озерах Ратное, Отрадное, Снетковское, Мичуринское, Петровское и Раздолинское, а также на реках Вуокса и Бурная. В Роспотребнадзоре рекомендовали не купаться в водоемах, где качество воды не соответствует санитарным требованиям.

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Теги

роспотребнадзор Санкт-Петербург Ленинградская область пляжи

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