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В Ленобласти стартовал региональный этап игры «Семейная зарница»

В Ленобласти стартовал региональный этап Всероссийской игры «Семейная зарница».

В Ленобласти стартовал региональный этап игры «Семейная зарница» - Победитель регионального этапа представит Ленинградскую область в финале всероссийской игры.
Фото: правительство Ленобласти

Участники из разных уголков региона соревнуются в спортивных, интеллектуальных и творческих испытаниях. Победитель регионального этапа представит Ленинградскую область в финале всероссийской игры.

«Самое главное - то, что сегодня команды представляют действительно родители и дети. Желаю, чтобы вы все подружились, а «Семейная зарница» в Ленинградской области становилась только масштабнее, ярче, и как можно больше семей принимали участие. Всем желаю крепкого здоровья, счастья и любви», — отметил председатель комитета по молодежной политике Ленинградской области Михаил Соколов.

Победитель регионального этапа представит Ленинградскую область в финале всероссийской игры.

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04.07.2026
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Теги

Ленобласть семья Семейная зарница
Для души Новости

Пока родители были на охоте: во Всеволожском районе малыши енотовидной собаки отправились исследовать мир

Во Всеволожском районе Ленобласти биолог Павел Глазков запечатлел на видео щенков енотовидной собаки, которые самостоятельно вышли исследовать окрестности своей норы.

По словам специалиста, малышам около месяца, и если бы родители находились рядом, они сразу загнали бы щенков обратно в нору ради их безопасности.

Видео: биолог Павел Глазков.

Енотовидная собака, также известная как уссурийская лисица, исторически обитает на Дальнем Востоке. В Ленинградскую область этих животных начали завозить еще в 1936 году как ценный промысловый вид. Сегодня, по оценкам специалистов, в регионе насчитывается около 5000 енотовидных собак. Они встречаются не только в области, но и в Петербурге.

Биолог отметил, что енотовидные собаки образуют постоянные пары, причем самцы активно участвуют в воспитании потомства. Пары формируются еще осенью, без ожесточенной борьбы между животными, а зиму они проводят вместе, чтобы весной приступить к выведению потомства.

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Теги

Павел Глазков Ленобласть енотовидные собаки

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