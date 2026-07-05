В Ленобласти стартовал региональный этап Всероссийской игры «Семейная зарница».
Участники из разных уголков региона соревнуются в спортивных, интеллектуальных и творческих испытаниях. Победитель регионального этапа представит Ленинградскую область в финале всероссийской игры.
«Самое главное - то, что сегодня команды представляют действительно родители и дети. Желаю, чтобы вы все подружились, а «Семейная зарница» в Ленинградской области становилась только масштабнее, ярче, и как можно больше семей принимали участие. Всем желаю крепкого здоровья, счастья и любви», — отметил председатель комитета по молодежной политике Ленинградской области Михаил Соколов.
Победитель регионального этапа представит Ленинградскую область в финале всероссийской игры.