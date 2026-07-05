Во Всеволожском районе Ленобласти биолог Павел Глазков запечатлел на видео щенков енотовидной собаки, которые самостоятельно вышли исследовать окрестности своей норы.

По словам специалиста, малышам около месяца, и если бы родители находились рядом, они сразу загнали бы щенков обратно в нору ради их безопасности.

Видео: биолог Павел Глазков.

Енотовидная собака, также известная как уссурийская лисица, исторически обитает на Дальнем Востоке. В Ленинградскую область этих животных начали завозить еще в 1936 году как ценный промысловый вид. Сегодня, по оценкам специалистов, в регионе насчитывается около 5000 енотовидных собак. Они встречаются не только в области, но и в Петербурге.

Биолог отметил, что енотовидные собаки образуют постоянные пары, причем самцы активно участвуют в воспитании потомства. Пары формируются еще осенью, без ожесточенной борьбы между животными, а зиму они проводят вместе, чтобы весной приступить к выведению потомства.