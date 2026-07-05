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В России предложили увеличить отпуск для родителей

Вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ, заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб в беседе с РИА Новости предложил увеличить продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска для родителей до 35 дней, а для многодетных семей — до 42 дней.

В России предложили увеличить отпуск для родителей - Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска для родителей предложили увеличить до 35 дней, а
Фото: freepik.

Сейчас, согласно Трудовому кодексу России, продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска составляет 28 календарных дней. При ненормированном рабочем дне к этому сроку добавляется еще минимум 3 дня, а при вредных или опасных условиях труда - 7 дней.

«Я бы привязал продолжительность отпуска к количеству детей в семье. Потому что порой после отдыха с детьми нужен еще небольшой отпуск, я это говорю как отец восьмерых детей», - рассказал Владислав Гриб.

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Россия многодетные семьи Общественная палата родители
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Исследование клещей на энцефалит предложили сделать бесплатным

Депутат Госдумы Валерий Селезнев предложил включить исследование клещей на энцефалит в программу обязательного медицинского страхования (ОМС). Это сделает услугу бесплатной для граждан.

Исследование клещей на энцефалит предложили сделать бесплатным - Сейчас удаление клеща и осмотр врача проводятся бесплатно, однако анализ клеща на инфекции является
Фото: Freepik.

Сейчас удаление клеща и осмотр врача проводятся бесплатно, однако анализ клеща на инфекции является платным и может стоить от 1 000 до 2 200 рублей. Такая сумма может быть ощутимой для бюджета многих российских семей.

Селезнев отметил, что с начала сезона за медицинской помощью из-за укусов клещей обратились 337 тысяч россиян. Депутат подчеркнул, что ОМС покрывает диагностику и лечение человека, но не исследование клещей. При этом от результатов анализа зависит необходимость экстренного лечения, а время в таких случаях играет решающую роль.

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