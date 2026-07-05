Вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ, заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб в беседе с РИА Новости предложил увеличить продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска для родителей до 35 дней, а для многодетных семей — до 42 дней.

Сейчас, согласно Трудовому кодексу России, продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска составляет 28 календарных дней. При ненормированном рабочем дне к этому сроку добавляется еще минимум 3 дня, а при вредных или опасных условиях труда - 7 дней.

«Я бы привязал продолжительность отпуска к количеству детей в семье. Потому что порой после отдыха с детьми нужен еще небольшой отпуск, я это говорю как отец восьмерых детей», - рассказал Владислав Гриб.