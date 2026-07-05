В Ленобласти расследуется дело об убийстве 12-летней школьницы. Подозреваемому в совершении этого преступления может грозить пожизненное лишение свободы. Об этом сообщил экс-следователь и адвокат по уголовным делам Максим Девятьяров.

Правовед отметил, что с учетом данных о сексуальном насилии над потерпевшей и других обстоятельств, фигуранту может быть назначено наказание от 20 лет лишения свободы до высшего предела, передает «Российская газета».

Для вынесения такого приговора необходимо доказать вину подозреваемого и получить заключение медиков о степени его вменяемости в момент совершения преступления. Если будет установлено, что подозреваемый не мог отдавать отчет своим действиям, его могут отправить на принудительное лечение в психиатрическую больницу закрытого типа.

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Напомним, девочка пропала 2 июля в районе СНТ «Захожье-2» в Тосненском районе. Она ушла в лес за грибами и не вернулась домой. Тело девочки с признаками насильственной смерти обнаружили 3 июля. Подозреваемый признался в содеянном.