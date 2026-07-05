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Подозреваемому в убийстве 12-летней девочки в Тосненском районе может грозить пожизненный срок

В Ленобласти расследуется дело об убийстве 12-летней школьницы. Подозреваемому в совершении этого преступления может грозить пожизненное лишение свободы. Об этом сообщил экс-следователь и адвокат по уголовным делам Максим Девятьяров.

Подозреваемому в убийстве 12-летней девочки в Тосненском районе может грозить пожизненный срок - С учетом данных о сексуальном насилии над потерпевшей и других обстоятельств, фигуранту может быть н
Скрин видео: max_ru/ivolk

Правовед отметил, что с учетом данных о сексуальном насилии над потерпевшей и других обстоятельств, фигуранту может быть назначено наказание от 20 лет лишения свободы до высшего предела, передает «Российская газета».

Для вынесения такого приговора необходимо доказать вину подозреваемого и получить заключение медиков о степени его вменяемости в момент совершения преступления. Если будет установлено, что подозреваемый не мог отдавать отчет своим действиям, его могут отправить на принудительное лечение в психиатрическую больницу закрытого типа.

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Напомним, девочка пропала 2 июля в районе СНТ «Захожье-2» в Тосненском районе. Она ушла в лес за грибами и не вернулась домой. Тело девочки с признаками насильственной смерти обнаружили 3 июля. Подозреваемый признался в содеянном. 

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пожизненное заключение убийство Тосненский район Ленобласть
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Дрозденко пригласил жителей и гостей Ленобласти найти «свою» книгу на книжном салоне в Выборге

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко пригласил жителей региона посетить Ленинградский краеведческий книжный салон «Ожидание. Второе столетие», который проходит в Выборге.

Дрозденко пригласил жителей и гостей Ленобласти найти «свою» книгу на книжном салоне в Выборге - Мероприятия проходят в Прогонном сквере, а также в библиотеках Аалто и на Пионерской. Здесь встречаю
Фото: t.me/drozdenko_au_lo

«Я очень люблю книги. Всегда читаю по несколько штук сразу — урывками, но если в день не перелистну хотя бы несколько страниц, чувствую себя потерянным. Главное — выбрать свою, например, на литературной выставке», - рассказал губернатор.

Мероприятия проходят в Прогонном сквере, а также в библиотеках Аалто и на Пионерской. Здесь встречаются писатели, читатели, историки, краеведы и семьи с детьми. В программе - конференции, слет литераторов, творческие встречи, мастер-классы и дискуссии, посвященные истории ленинградской земли.

«Книга — это наш культурный код, наше воспитание, наша вера в будущее. Мы живем в турбулентное время, и если у нас не будет этой опоры, мир может сойти с ума. Пусть лучше сходят все, только не мы. «Свою» книгу ищите в Выборге», — подчеркнул Александр Дрозденко.

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Теги

Дрозденко Ленобласть книги Ожидание. Второе столетие

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