Депутат Госдумы Валерий Селезнев предложил включить исследование клещей на энцефалит в программу обязательного медицинского страхования (ОМС). Это сделает услугу бесплатной для граждан.

Сейчас удаление клеща и осмотр врача проводятся бесплатно, однако анализ клеща на инфекции является платным и может стоить от 1 000 до 2 200 рублей. Такая сумма может быть ощутимой для бюджета многих российских семей.

Селезнев отметил, что с начала сезона за медицинской помощью из-за укусов клещей обратились 337 тысяч россиян. Депутат подчеркнул, что ОМС покрывает диагностику и лечение человека, но не исследование клещей. При этом от результатов анализа зависит необходимость экстренного лечения, а время в таких случаях играет решающую роль.