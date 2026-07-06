Два мопеда столкнулись на подъезде к поселку Шархиничи в Лодейнопольском районе Ленобласти. В результате аварии погибли двое мужчин, третий участник ДТП госпитализирован.

По сообщению ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, столкновение произошло около половины третьего ночи. Управляли мопедами «Альфа» 28-летний мужчина и «Кайо» — 18-летний юноша. Старший из участников ДТП погиб на месте происшествия, второй водитель скончался в больнице.

Пассажир мопеда «Альфа», 44-летний мужчина, был госпитализирован с травмами средней тяжести.

Причины и обстоятельства ДТП уточняются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.