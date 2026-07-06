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Под Лодейным Полем столкнулись два мопеда, водители погибли

Два мопеда столкнулись на подъезде к поселку Шархиничи в Лодейнопольском районе Ленобласти. В результате аварии погибли двое мужчин, третий участник ДТП госпитализирован.

По сообщению ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, столкновение произошло около половины третьего ночи. Управляли мопедами «Альфа» 28-летний мужчина и «Кайо» — 18-летний юноша. Старший из участников ДТП погиб на месте происшествия, второй водитель скончался в больнице.

Пассажир мопеда «Альфа», 44-летний мужчина, был госпитализирован с травмами средней тяжести.

Причины и обстоятельства ДТП уточняются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Теги

ДТП Мопеды Лодейнопольский район Ленобласть погибли водители
Новости Социум Главное

В России предложили ввести федеральную выплату за долгий брак

С такой инициативой выступила депутат Буцкая.

В России предложили ввести единую федеральную выплату для супругов, проживших в браке 50 лет и более. С инициативой к Минтруд РФ обратилась депутат Госдумы Татьяна Буцкая.

Согласно инициативе, размер выплаты составит 20 тысяч рублей с последующей индексацией или пропорциональным увеличением размера поддержки к следующему юбилею супругов.

«Считаем, что долгий официальный брак является не только личной семейной ценностью, но и общественно значимым примером устойчивости, взаимной поддержки и сохранения традиционных семейных отношений», — цитирует парламентария РИА Новости.

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выплаты Долгий брак Гсодума

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