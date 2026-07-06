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Мужчина воткнул нож в колесо автобуса с пассажирами в Кингисеппе

Нетрезвого 44-летнего мужчину задержали возле торгового центра на проспекте Карла Маркса в Кингисеппе после повреждения автобуса с пассажирами.

Очевидец 5 июля сообщил, что мужчина вел себя неадекватно и воткнул нож в колесо автобуса, в салоне которого находились люди. Сотрудники полиции задержали его на месте происшествия.

В отношении мужчины составили административный протокол о мелком хулиганстве. Его поместили в спецприемник. Полиция проверяет случившееся на наличие признаков уголовного дела.

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Экстренное предупреждение о непогоде вводят в Ленобласти до 7 июля

В следующие сутки местами в регионе пройдут сильные дожди с грозой.

Гидрометцентр России ввел «желтый» уровень погодной опасности в Ленинградской области на ближайшие сутки. Местами в регионе пройдут ливни с грозой.

«Дождь. Период предупреждения до 00 ч. 07 июля. Местами ливни. Гроза. Период предупреждения с 10 ч. 07 июля до 21 ч. 07 июля. Местами грозы», — указано в сообщении.

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Фото на миниатюре: magnific

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