Нетрезвого 44-летнего мужчину задержали возле торгового центра на проспекте Карла Маркса в Кингисеппе после повреждения автобуса с пассажирами.

Очевидец 5 июля сообщил, что мужчина вел себя неадекватно и воткнул нож в колесо автобуса, в салоне которого находились люди. Сотрудники полиции задержали его на месте происшествия.

В отношении мужчины составили административный протокол о мелком хулиганстве. Его поместили в спецприемник. Полиция проверяет случившееся на наличие признаков уголовного дела.