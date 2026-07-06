Министерство труда подготовило производственный календарь на 2027 год.

Согласно документу, в 2027 году россиян ожидает 247 рабочих дней и 118 выходных и праздничных дней. При 40-часовой неделе — 1972 рабочих часа в год.

Ранее министерство представило проект правительственного постановления, в котором детально прописано распределение рабочих и праздничных дней на предстоящий год. Официально документ будет утвержден правительством позднее.

Отметим, что в 2026 году также запланировано 247 рабочих дней.