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Электричка насмерть сбила лося в Лужском районе

Накануне около полудня в дежурную часть УТ МВД по СЗФО поступил сигнал о происшествии на 81-м километре ж/д перегона Строганово – Мшинская - электропоезд наехал на лося.

По предварительным данным, животное внезапно выскочило на пути перед приближающимся составом. Машинист применил экстренное торможение и подал звуковой сигнал повышенной громкости, однако расстояние было слишком маленьким. Лось погиб от полученных травм.

Сбоя в движении поездов на данном участке не было. Транспортная полиция проводит проверку. О гибели лося сообщили местным инспекторам Охотнадзора.

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Кратковременные дожди и +20°С – погода в Ленобласти на 7 июля

В Ленобласти 7 июля ожидается облачная погода с прояснениями.

Кратковременные дожди и +20°С – погода в Ленобласти на 7 июля - Местами возможны ливни и грозы.
Фото: Freepik.

Ночью местами, а днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Местами возможны ливни и грозы. Ветер юго-западный, южный умеренный, при грозе порывистый.

Температура воздуха ночью составит +9…+14°С, днем - +15…+20°С.

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