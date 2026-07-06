Накануне около полудня в дежурную часть УТ МВД по СЗФО поступил сигнал о происшествии на 81-м километре ж/д перегона Строганово – Мшинская - электропоезд наехал на лося.

По предварительным данным, животное внезапно выскочило на пути перед приближающимся составом. Машинист применил экстренное торможение и подал звуковой сигнал повышенной громкости, однако расстояние было слишком маленьким. Лось погиб от полученных травм.

Сбоя в движении поездов на данном участке не было. Транспортная полиция проводит проверку. О гибели лося сообщили местным инспекторам Охотнадзора.