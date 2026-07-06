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Новости Социум

Диспансеризация от клещевого энцефалита в Ленобласти выросла на треть, охватив 75% жителей

Уровень диспансеризации от клещевого энцефалита вырос почти на треть по сравнению с прошлым годом и достиг 75 процентов. Всего медики осмотрели 23 тысячи жителей.

С начала 2026 года за медицинской помощью после укусов клещей обратились более 4 тысяч человек. Как отметил председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Александр Жарков, препаратов достаточно для всех нуждающихся. Все медицинские организации региона обеспечены противоклещевым иммуноглобулином и вакциной от клещевого энцефалита.

Вакцинация проводится в прививочных кабинетах поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов и центрах амбулаторной онкологической помощи. Перед процедурой обязателен осмотр врачом; при отсутствии противопоказаний пациент направляется на прививку. При себе необходимо иметь прививочный сертификат для внесения данных о вакцинации.

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В лесах Ленобласти, парках пригородов Петербурга и на дачных участках можно встретить переносчиков опасных инфекций. Об этом напомнили в региональном Роспотребнадзоре и рассказали о том, что переносят животные и насекомые.

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Ленобласть клещи в Ленобласти клещ Вакцинация в Ленобласти
Новости Социум

Визовые центры Кипра возобновили прием документов в России

Визовые центры Республики Кипр с 6 июля вновь начали принимать заявления на визы.

Обратиться можно в визовые центры в семи городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Самаре, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде. Для подачи документов необходимо предварительно записаться, сообщается в тг-канале АТОР.

Для заявителей старше 12 лет визовый сбор составляет 90 евро (примерно 8 100 рублей), для детей от 6 до 11 лет — 4 050 рублей. Также взимается сервисный сбор BLS в размере 547 рублей.

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визы Кипр Россия

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