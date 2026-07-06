Уровень диспансеризации от клещевого энцефалита вырос почти на треть по сравнению с прошлым годом и достиг 75 процентов. Всего медики осмотрели 23 тысячи жителей.

С начала 2026 года за медицинской помощью после укусов клещей обратились более 4 тысяч человек. Как отметил председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Александр Жарков, препаратов достаточно для всех нуждающихся. Все медицинские организации региона обеспечены противоклещевым иммуноглобулином и вакциной от клещевого энцефалита.

Вакцинация проводится в прививочных кабинетах поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов и центрах амбулаторной онкологической помощи. Перед процедурой обязателен осмотр врачом; при отсутствии противопоказаний пациент направляется на прививку. При себе необходимо иметь прививочный сертификат для внесения данных о вакцинации.

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