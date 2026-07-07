Четыре свалки убрали рядом с контейнерными площадками в Токсовском городском поселении Всеволожского района Ленинградской области.

Нелегальный сброс отходов выявили инспекторы комитета госэконадзора Ленобласти. Строительный мусор, порубочные остатки, покрышки и крупногабаритные отходы обнаружили рядом с контейнерами на улицах Лесовода Морозова, Разъезжей, Привокзальной и Железнодорожной.

После этого комитет направил местной администрации предостережение. БМУ «Токсовская служба заказчика» расчистило свалки и площадки для твердых коммунальных отходов. Мусор вывезли с территорий.