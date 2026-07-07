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Четыре свалки у контейнерных площадок убрали во Всеволожском районе

Четыре свалки убрали рядом с контейнерными площадками в Токсовском городском поселении Всеволожского района Ленинградской области.

Нелегальный сброс отходов выявили инспекторы комитета госэконадзора Ленобласти. Строительный мусор, порубочные остатки, покрышки и крупногабаритные отходы обнаружили рядом с контейнерами на улицах Лесовода Морозова, Разъезжей, Привокзальной и Железнодорожной.

После этого комитет направил местной администрации предостережение. БМУ «Токсовская служба заказчика» расчистило свалки и площадки для твердых коммунальных отходов. Мусор вывезли с территорий.

Четыре свалки у контейнерных площадок убрали во Всеволожском районе - Четыре свалки убрали рядом с контейнерными площадками в Токсовском городском поселении Всеволожского
Фото: Эконадзор Ленобласти

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452 украинских беспилотника уничтожено над регионами России за ночь

Силы ПВО за ночь сбили 452 украинских беспилотника над регионами России, сообщило Минобороны.

452 украинских беспилотника уничтожено над регионами России за ночь - Дроны сбили над 17 регионами и над акваториями Азовского и Черного морей.
Фото: Минобороны РФ.

Дроны самолетного типа сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с вечера 6 июля сбиты 437 дронов, летевших на Москву. На этом фоне Домодедово, Внуково и Шереметьево перешли на обслуживание рейсов по согласованию.

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