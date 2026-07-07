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Новости Социум СВО

В Ленобласти стартовал второй поток программы «Герои Команды 47» по педагогике

В Кластере комплексного сопровождения и реабилитации участников СВО начался первый очный модуль второго потока программы «Герои Команды 47» по направлению «Педагогика».

В Ленобласти стартовал второй поток программы «Герои Команды 47» по педагогике - В Кластере комплексного сопровождения и реабилитации участников СВО начался первый очный модуль втор
Фото: Правительство Ленинградской области

За шесть месяцев бойцы освоят новую профессию — «Педагог дополнительного профессионального образования» в сфере военно-патриотического воспитания. Обучение включает три очных модуля, межмодульные периоды с дистанционной работой и обязательную стажировку.

«В ветеранах СВО, которые будут работать с молодым поколением, общество видит пример надёжных людей с высокими морально-волевыми качествами, имеющих большой жизненный опыт и активную гражданскую позицию. Ваша школа жизни позволяет быть наставником в любой сфере: от военной до сферы образования и воспитания», — отметила председатель комитета по местному самоуправлению области Марина Григорьева.

Учебный процесс организован Гатчинским государственным университетом. Второй поток программы объединил 24 слушателя. Напомним, что во Всеволожске в Кластере комплексного сопровождения и реабилитации участников СВО доступно свыше 1500 видов услуг, включая медицинскую и психологическую помощь, профессиональное образование и содействие в поиске работы. 

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Кластер комплексного сопровождения Герои команды 47 ветераны СВО
Новости Социум

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До 1 января 2027 года стоимость оплаты парковок в Петербурге останется на прежнем уровне. Об этом заявила заместитель председателя комитета по транспорту Александра Бахмутская на пресс-конференции ТАСС.

Также был затронут вопрос о возможном введении платного въезда в Северную столицу.

«Этот вопрос в данный момент действительно обсуждается на уровне Законодательного собрания. Как мы понимаем, у нас депутаты смотрят сильно вперёд. На данный момент создание платного въезда в центр города не планируется. Подобных планов нет ни у нас, ни у градостроителей», - отметил директор Городского центра управления парковками Михаил Курдяев.

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