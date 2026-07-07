В Кластере комплексного сопровождения и реабилитации участников СВО начался первый очный модуль второго потока программы «Герои Команды 47» по направлению «Педагогика».

За шесть месяцев бойцы освоят новую профессию — «Педагог дополнительного профессионального образования» в сфере военно-патриотического воспитания. Обучение включает три очных модуля, межмодульные периоды с дистанционной работой и обязательную стажировку.

«В ветеранах СВО, которые будут работать с молодым поколением, общество видит пример надёжных людей с высокими морально-волевыми качествами, имеющих большой жизненный опыт и активную гражданскую позицию. Ваша школа жизни позволяет быть наставником в любой сфере: от военной до сферы образования и воспитания», — отметила председатель комитета по местному самоуправлению области Марина Григорьева.

Учебный процесс организован Гатчинским государственным университетом. Второй поток программы объединил 24 слушателя. Напомним, что во Всеволожске в Кластере комплексного сопровождения и реабилитации участников СВО доступно свыше 1500 видов услуг, включая медицинскую и психологическую помощь, профессиональное образование и содействие в поиске работы.