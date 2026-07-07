По подозрению в мошенничестве в отношении 89-летнего пенсионера на улице Крупской в Санкт-Петербурге задержали 18-летнего студента колледжа.

По данным полиции, 12 февраля пожилой житель улицы Ольги Бергольц обратился в правоохранительные органы после того, как мошенники выманили у него 300 тысяч рублей под предлогом декларирования денег.

Курьер забрал деньги у дома пенсионера. По факту случившегося завели уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ о мошенничестве. После задержания студента отпустили под подписку о невыезде. Максимальное наказание по этой статье составляет до 6 лет лишения свободы.