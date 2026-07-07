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Студенту грозят 6 лет лишения свободы за участие в мошеннической схеме в Петербурге

По подозрению в мошенничестве в отношении 89-летнего пенсионера на улице Крупской в Санкт-Петербурге задержали 18-летнего студента колледжа.

По данным полиции, 12 февраля пожилой житель улицы Ольги Бергольц обратился в правоохранительные органы после того, как мошенники выманили у него 300 тысяч рублей под предлогом декларирования денег.

Курьер забрал деньги у дома пенсионера. По факту случившегося завели уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ о мошенничестве. После задержания студента отпустили под подписку о невыезде. Максимальное наказание по этой статье составляет до 6 лет лишения свободы.

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В Петербурге не планируется повышение стоимости парковок до 1 января 2027 года

До 1 января 2027 года стоимость оплаты парковок в Петербурге останется на прежнем уровне. Об этом заявила заместитель председателя комитета по транспорту Александра Бахмутская на пресс-конференции ТАСС.

Также был затронут вопрос о возможном введении платного въезда в Северную столицу.

«Этот вопрос в данный момент действительно обсуждается на уровне Законодательного собрания. Как мы понимаем, у нас депутаты смотрят сильно вперёд. На данный момент создание платного въезда в центр города не планируется. Подобных планов нет ни у нас, ни у градостроителей», - отметил директор Городского центра управления парковками Михаил Курдяев.

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