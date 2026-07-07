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Новости Социум

Опубликован график отлова бездомных животных в Киришском районе в июле

В июле в Киришском районе Ленобласти пройдут плановые мероприятия по отлову безнадзорных животных. Отлов будет проводиться 8, 18 и 28 июля.

Собака
Фото: Freepik.

Специалисты стерилизуют четвероногих, чипируют и вакцинируют. После проведенных процедур животных вернут на прежнее место, сообщили в пресс-службе администрации Киришского района.

Жители Киришского района могут сообщить о местах нахождения безнадзорных животных. Для этого нужно направить заявку в комитет жилищно-коммунального хозяйства районной администрации, указав точное местонахождение животных.

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отлов животных Киришский район Ленобласть
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Около 180 километров незаконных оптоволоконных линий обнаружили на опорах ЛЭП в Ленобласти

«Россети Ленэнерго» выявили около 180 километров незаконных волоконно-оптических линий связи на опорах ЛЭП в Ленинградской области с начала 2026 года. Работы проводили специалисты филиала «Гатчинские электрические сети».

Около 180 километров незаконных оптоволоконных линий обнаружили на опорах ЛЭП в Ленобласти - «Россети Ленэнерго» выявили около 180 километров незаконных волоконно-оптических линий связи на опор
Фото: Россети Ленэнерго

Энергетики уже начали оформление 29 километров выявленных незаконных ВОЛС. Еще по 68 километрам идет процесс подписания акта инвентаризации с собственником оборудования. Владельцы 82 километров линий связи уже заключили договоры на размещение с электросетевой компанией.

В «Россети Ленэнерго» отметили, что деятельность недобросовестных операторов связи создает угрозу для надежной работы энергообъектов. Незаконные линии могут приводить к нарушениям электроснабжения, а также затруднять и увеличивать время восстановительных работ.

Нелегальный монтаж часто выполняет персонал без допуска по электробезопасности и с нарушением правил эксплуатации. Это может привести к электротравмам различной степени тяжести, в том числе со смертельным исходом.

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ЛЭП Ленинградская область Россети Ленэнерго

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