В июле в Киришском районе Ленобласти пройдут плановые мероприятия по отлову безнадзорных животных. Отлов будет проводиться 8, 18 и 28 июля.
Специалисты стерилизуют четвероногих, чипируют и вакцинируют. После проведенных процедур животных вернут на прежнее место, сообщили в пресс-службе администрации Киришского района.
Жители Киришского района могут сообщить о местах нахождения безнадзорных животных. Для этого нужно направить заявку в комитет жилищно-коммунального хозяйства районной администрации, указав точное местонахождение животных.