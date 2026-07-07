Женщина за рулем Kia Rio съехала с дороги и перевернулась в Подпорожском районе Ленинградской области.
Авария произошла 6 июля около 22:00 на 77-м километре дороги «Лодейное Поле – Подпорожье – Вытегра», сообщили в ГКУ «Леноблпожспас». По предварительным данным, автомобиль съехал с дороги и опрокинулся. Пострадавших в результате ДТП нет.
Последствия аварии ликвидировала дежурная смена 139-й пожарной части Подпорожского отряда «Леноблпожспаса». Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают инспекторы ГАИ.