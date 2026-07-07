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Новости Происшествия

Женщина за рулем иномарки съехала с дороги и перевернулась в Подпорожском районе

Женщина за рулем Kia Rio съехала с дороги и перевернулась в Подпорожском районе Ленинградской области.

Авария произошла 6 июля около 22:00 на 77-м километре дороги «Лодейное Поле – Подпорожье – Вытегра», сообщили в ГКУ «Леноблпожспас». По предварительным данным, автомобиль съехал с дороги и опрокинулся. Пострадавших в результате ДТП нет.

Последствия аварии ликвидировала дежурная смена 139-й пожарной части Подпорожского отряда «Леноблпожспаса». Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают инспекторы ГАИ.

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Подпорожский район ДТП Ленинградская область
Новости СВО

Мирошник: 38 мирных жителей погибли от ударов ВСУ за неделю

За прошлую неделю из-за атак ВСУ на российские регионы погибли 38 мирных жителей, включая ребенка. Об этом говорится в докладе посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника.

Кроме того, с 29 июня по 5 июля ранены 270 человек, в том числе восемь детей. Наибольшее число пострадавших гражданских лиц было зафиксировано в Белгородской области, ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областях.

Всего за неделю вооруженные формирования Украины выпустили по гражданским объектам на российской территории не менее 4917 боеприпасов.

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Теги

ВСУ ВС РФ мирные жители погибли ранены Мирошник

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