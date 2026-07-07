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Новости Происшествия

Мотоциклистка попала в реанимацию после ДТП с трамваем в Петербурге

Девушку-мотоциклистку госпитализировали в реанимацию после ДТП с трамваем на пересечении Благодатной улицы и Московского проспекта в Санкт-Петербурге.

По предварительным данным, авария произошла с участием трамвая и мотоцикла Honda CBF600SA. После столкновения пострадавшую доставили в больницу. Мотоцикл получил серьезные механические повреждения.

На месте работают сотрудники скорой помощи и ДПС. Дорожные службы приступили к устранению последствий аварии. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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22.06.2026
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Новости Происшествия

Жителя Выборга наказали за ложное заявление об угоне собственного автомобиля

Суд установил, что 22 февраля 2026 года 31-летний Никита М. пытался избежать административной ответственности за управление машиной в состоянии опьянения.

Для этого он обратился в УМВД России по Выборгскому району и сообщил ложные сведения об угоне принадлежащего ему автомобиля. Заявление зарегистрировали в КУСП, после чего началась процессуальная проверка. В ходе разбирательства выяснилось, что информация об угоне не соответствует действительности.

В отношении мужчины завели уголовное дело о заведомо ложном доносе о совершении преступления. Суд признал Никиту М. виновным и назначил ему наказание в виде штрафа.

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