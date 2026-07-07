Девушку-мотоциклистку госпитализировали в реанимацию после ДТП с трамваем на пересечении Благодатной улицы и Московского проспекта в Санкт-Петербурге.

По предварительным данным, авария произошла с участием трамвая и мотоцикла Honda CBF600SA. После столкновения пострадавшую доставили в больницу. Мотоцикл получил серьезные механические повреждения.

На месте работают сотрудники скорой помощи и ДПС. Дорожные службы приступили к устранению последствий аварии. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.