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Свыше 50 аварий произошло в Ленобласти за сутки

В результате происшествий пострадал один человек.

За минувший понедельник на дорогах Ленинградской области произошло 56 аварий. Об этом во вторник, 7 июля, сообщает региональное управление Госавтоинспекции.

В результате одной из аварий травмы получил один человек. Погибших нет.

В Петербурге за тот же период зафиксировано 283 аварии, в которых пострадали 11 человек. Информация о погибших также не поступала.

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Фото на миниатюре: Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО/ Архив

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аварии госавтоинспекция
Новости Социум Точка зрения

Сергей Перминов: ситуация с топливом в Ленобласти постепенно стабилизируется

Предпринимаемые областной командой меры постепенно возвращают топливный рынок к штатному режиму работы.

Сергей Перминов: ситуация с топливом в Ленобласти постепенно стабилизируется - Предпринимаемые областной командой меры постепенно возвращают топливный рынок к штатному режиму рабо
Фото: 47channel

В Ленинградской области наблюдается снижение ажиотажного спроса на топливо, а большинство АЗС региона вернулись к штатному режиму работы. На текущий момент бесперебойную работу осуществляют 310 из 359 автозаправочных станций региона.

Как подчеркнул сенатор от Ленобласти Сергей Перминов, стабилизация топливного рынка является приоритетной задачей как для регионального правительства, так и для представителей отрасли.

«Многое зависит от логистики, с учетом протяженности территории региона, но работа на самом деле велась постоянно, позволив добиться позитивного сдвига», — отметил сенатор.

Парламентарий также заявил, что летний период традиционно создает повышенную нагрузку на инфраструктуру, однако принятые меры по мониторингу цен и созданию топливных запасов позволили не допустить ажиотажа и спекулятивных проявлений. 

«Динамика позволяет рассчитывать на стабилизацию. Ситуация остается на постоянном контроле», — цитирует Сергея Перминова ЛенТВ24.

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Сергей Перминов топливо

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