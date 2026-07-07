В результате происшествий пострадал один человек.

За минувший понедельник на дорогах Ленинградской области произошло 56 аварий. Об этом во вторник, 7 июля, сообщает региональное управление Госавтоинспекции.

В результате одной из аварий травмы получил один человек. Погибших нет.

В Петербурге за тот же период зафиксировано 283 аварии, в которых пострадали 11 человек. Информация о погибших также не поступала.

Вам будет интересно Мотоциклистка попала в реанимацию после ДТП с трамваем в Петербурге Девушку-мотоциклистку госпитализировали в реанимацию после ДТП с трамваем на пересечении Благодатной улицы и Московского проспекта в Санкт-Петербурге....

Фото на миниатюре: Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО/ Архив