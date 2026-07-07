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Новости Социум

Многодетным семьям Ленобласти вручили новые микроавтобусы

Торжественная церемония вручения ключей от автомобилей прошла в правительстве региона.

Многодетным семьям Ленобласти вручили новые микроавтобусы - Торжественная церемония вручения ключей от автомобилей прошла в правительстве региона.
Фото: Онлайн47

В Ленинградской области состоялась торжественная церемония передачи 19 новых микроавтобусов многодетным семьям из девяти районов региона. Мероприятие прошло при участии главы региона Александра Дрозденко, председателя комитета по соцзащите населения Анастасии Толмачевой и вице-губернатора по социальным вопросам Александра Кялина.

Каждая из переданных машин, укомплектованная зимним комплектом шин, призвана сделать повседневную жизнь больших семей более комфортной. Глава региона отметил, что вручение автомобилей стало доброй традицией и подчеркнул важность вклада родителей в демографическое благополучие области.

«Хочу поблагодарить вас за то, что вы создаете большие крепкие семьи. Для нас эта история, когда мы выделяем микроавтобус, уже состоявшийся праздник. Мы вручаем все больше и больше таких автомобилей», — обратился губернатор.

Многодетным семьям Ленобласти вручили новые микроавтобусы - Торжественная церемония вручения ключей от автомобилей прошла в правительстве региона.
Фото: Онлайн47

Александр Дрозденко также отметил, что область намерена постепенно отказываться от критериев нуждаемости при предоставлении льгот, включая компенсации на покупку школьной формы и программу обеспечения транспортом.

 В завершение церемонии вице-губернатор Александр Кялин лично передал ключи семьям.

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многодетные семьи Александр Дрозденко меры поддержки
Новости Социум

В Гатчинском округе устранили нарушения на гидротехнических сооружениях

Прокуратура добилась устранения нарушений на Белогорском гидроузле.

В Гатчинском округе устранили нарушения на гидротехнических сооружениях - Прокуратура добилась устранения нарушений на Белогорском гидроузле.
Фото: Прокуратура Ленинградской области

Природоохранная прокуратура выявила нарушения в работе гидротехнических сооружений в Гатчинском округе Ленинградской области. Юрлицо, в собственности которого находится Белогорский гидроузел, не имело необходимой декларации безопасности.

«Эксплуатация гидроузла осуществлялась в отсутствие декларации безопасности — документа, подтверждающего безопасность сооружения для граждан и окружающей среды», — говорится в сообщении.  

В результате вмешательства ведомства юрлицо разработало мероприятия по обеспечению безопасности сооружения. Также определен порядок действий при аварийных ситуациях.

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Гатчинский округ прокуратура

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