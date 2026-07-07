Торжественная церемония вручения ключей от автомобилей прошла в правительстве региона.

В Ленинградской области состоялась торжественная церемония передачи 19 новых микроавтобусов многодетным семьям из девяти районов региона. Мероприятие прошло при участии главы региона Александра Дрозденко, председателя комитета по соцзащите населения Анастасии Толмачевой и вице-губернатора по социальным вопросам Александра Кялина.

Каждая из переданных машин, укомплектованная зимним комплектом шин, призвана сделать повседневную жизнь больших семей более комфортной. Глава региона отметил, что вручение автомобилей стало доброй традицией и подчеркнул важность вклада родителей в демографическое благополучие области.

«Хочу поблагодарить вас за то, что вы создаете большие крепкие семьи. Для нас эта история, когда мы выделяем микроавтобус, уже состоявшийся праздник. Мы вручаем все больше и больше таких автомобилей», — обратился губернатор.

Александр Дрозденко также отметил, что область намерена постепенно отказываться от критериев нуждаемости при предоставлении льгот, включая компенсации на покупку школьной формы и программу обеспечения транспортом.

В завершение церемонии вице-губернатор Александр Кялин лично передал ключи семьям.