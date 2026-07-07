Правительство Ленинградской области утвердило квоты на добычу диких животных на период с 1 августа 2026 года по 1 августа 2027 года.

Согласно документу, разрешено добыть 2488 лосей, 19 рысей и 74 особи косули европейской. Квоты распределены по районам, наибольшее количество разрешений предусмотрено для Выборгского и Приозерского районов.