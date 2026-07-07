Правительство Ленинградской области утвердило квоты на добычу диких животных на период с 1 августа 2026 года по 1 августа 2027 года.
Согласно документу, разрешено добыть 2488 лосей, 19 рысей и 74 особи косули европейской. Квоты распределены по районам, наибольшее количество разрешений предусмотрено для Выборгского и Приозерского районов.
В Гатчинском округе устранили нарушения на гидротехнических сооружениях
Прокуратура добилась устранения нарушений на Белогорском гидроузле.
Природоохранная прокуратура выявила нарушения в работе гидротехнических сооружений в Гатчинском округе Ленинградской области. Юрлицо, в собственности которого находится Белогорский гидроузел, не имело необходимой декларации безопасности.
«Эксплуатация гидроузла осуществлялась в отсутствие декларации безопасности — документа, подтверждающего безопасность сооружения для граждан и окружающей среды», — говорится в сообщении.
В результате вмешательства ведомства юрлицо разработало мероприятия по обеспечению безопасности сооружения. Также определен порядок действий при аварийных ситуациях.