weather 12.9°
$ 77.97
89.26

Главная / Новости / Охотникам в Ленобласти разрешили добыть 2488 лосей и 19 рысей

Новости Социум

Охотникам в Ленобласти разрешили добыть 2488 лосей и 19 рысей

Правительство Ленинградской области утвердило квоты на добычу диких животных на период с 1 августа 2026 года по 1 августа 2027 года.

Согласно документу, разрешено добыть 2488 лосей, 19 рысей и 74 особи косули европейской. Квоты распределены по районам, наибольшее количество разрешений предусмотрено для Выборгского и Приозерского районов.

Вам будет интересно
Опубликован график отлова бездомных животных в Киришском районе в июле
В июле в Киришском районе Ленобласти пройдут плановые мероприятия по отлову безнадзорных животных. Отлов будет проводиться 8, 18 и 28 июля. Фото: Free...
07.07.2026
124

Теги

охота лось рысь косуля
Новости Социум

В Гатчинском округе устранили нарушения на гидротехнических сооружениях

Прокуратура добилась устранения нарушений на Белогорском гидроузле.

В Гатчинском округе устранили нарушения на гидротехнических сооружениях - Прокуратура добилась устранения нарушений на Белогорском гидроузле.
Фото: Прокуратура Ленинградской области

Природоохранная прокуратура выявила нарушения в работе гидротехнических сооружений в Гатчинском округе Ленинградской области. Юрлицо, в собственности которого находится Белогорский гидроузел, не имело необходимой декларации безопасности.

«Эксплуатация гидроузла осуществлялась в отсутствие декларации безопасности — документа, подтверждающего безопасность сооружения для граждан и окружающей среды», — говорится в сообщении.  

В результате вмешательства ведомства юрлицо разработало мероприятия по обеспечению безопасности сооружения. Также определен порядок действий при аварийных ситуациях.

Вам будет интересно
В Росприроднадзоре объяснили появление бирюзовых пятен на пляжах Финского залива
Специалисты заверили, что изменение цвета гальки не является загрязнением. Фото: Росприроднадзор На побережье Финского залива заметили бирюзовые пятна...
06.07.2026
301

Теги

Гатчинский округ прокуратура

Популярное

Мать нанесла сыну-подростку ножевое ранение шеи в пункте выдачи заказов в Петербурге. Несмотря на ее усилия, мальчик выжил
Мать нанесла сыну-подростку ножевое ранение шеи в пункте выдачи заказов в Петербурге. Несмотря на ее усилия, мальчик выжил

07:30 06.07.2026

За перевозку бензина в канистрах в России можно лишиться прав
За перевозку бензина в канистрах в России можно лишиться прав

07:48 07.07.2026

Грандиозный скандал на ЧМ-2026: футболисту сборной США разрешили играть, несмотря на красную карточку. Ради этого Трамп звонил президенту ФИФА
Грандиозный скандал на ЧМ-2026: футболисту сборной США разрешили играть, несмотря на красную карточку. Ради этого Трамп звонил президенту ФИФА

06:50 06.07.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться