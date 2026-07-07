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Еще одна граничащая с Россией страна может получить доступ к ядерному оружию

В Литве обсуждают снятие запрета на размещение ядерного арсенала.

Сейм Литвы начал рассмотрение конституционной поправки, которая может снять запрет на размещение на территории страны ядерного оружия и иностранных военных баз. Об этом сообщают местные СМИ.

Инициатива уже получила поддержку большинства депутатов. За начало рассмотрения проекта проголосовали 89 парламентариев, против выступили 11, еще шестеро воздержались. При этом для окончательного принятия поправки необходимо провести два голосования с перерывом между ними не менее трех месяцев. Причем в каждом случае инициативу должны поддержать не менее 94 из 141 депутата Сейма. 

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Литва ядерное оружие
Новости Спорт

Российским спортсменам разрешили выступать на международных соревнованиях без нейтрального статуса

МОК официально снял санкции с российских спортсменов.

Международный олимпийский комитет официально снял все ранее действовавшие рекомендации по ограничению участия российских атлетов в международных турнирах. Об этом сообщается на сайте организации.

На заседании исполкома МОК было принято решение о полной отмене санкций, ограничивавших присутствие российских спортсменов на мировой спортивной арене.

Речь идет об аннулировании рекомендаций от 28 февраля 2022 года, которые предписывали международным федерациям не допускать россиян к соревнованиям, а также дополнений от 28 марта 2023 года. В частности, атлеты могли выступать исключительно в нейтральном статусе, при условии отсутствия связей с силовыми ведомствами и только в индивидуальных дисциплинах.

Теперь международные спортивные организации могут самостоятельно определять правила допуска российских спортсменов, не опираясь на прежние ограничения МОК. 

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Теги

олимпиада МОК

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