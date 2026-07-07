weather 12.9°
$ 77.97
89.26

Главная / Новости / В Ленобласти планируют разрешить продажу бензина в 10-литровые канистры

Новости Социум Главное

В Ленобласти планируют разрешить продажу бензина в 10-литровые канистры

В Ленобласти рассматривается возможность разрешить продажу бензина в канистры объемом до 10 литров, сообщил пресс-секретарь губернатора региона Никита Донцов.

бензин
Фото: ivbg.ru.

«Позиция губернатора: нужно дать людям возможность заправляться в канистры. Планируется разрешить отпуск топлива в металлические канистры по ГОСТу — не более 10 литров. В другие тары наливать нельзя — это общее правило», — сказал он.

На данный момент сроки вступления решения в силу не определены.

Вам будет интересно
Ситуация с топливом на заправках Ленобласти стабилизируется
Ситуация с наличием топлива на автозаправках в Ленобласти стабилизируется. Фото: ivbg.ru. По данным на 6 июля в штатном режиме работали 310 АЗС из име...
07.07.2026
197

Ранее Никита Донцов отметил, что ситуация на АЗС постепенно стабилизируется, ажиотажный спрос снижается. Нефтяные компании сформировали значительные резервы топлива, налаживают новые логистические каналы для доставки топлива в регион и восстанавливают ритмичное снабжение АЗС.

Теги

Канистры бензин топливо Ленобласть
Новости Социум Точка зрения

Сергей Перминов: ситуация с топливом в Ленобласти постепенно стабилизируется

Предпринимаемые областной командой меры постепенно возвращают топливный рынок к штатному режиму работы.

Сергей Перминов: ситуация с топливом в Ленобласти постепенно стабилизируется - Предпринимаемые областной командой меры постепенно возвращают топливный рынок к штатному режиму рабо
Фото: 47channel

В Ленинградской области наблюдается снижение ажиотажного спроса на топливо, а большинство АЗС региона вернулись к штатному режиму работы. На текущий момент бесперебойную работу осуществляют 310 из 359 автозаправочных станций региона.

Как подчеркнул сенатор от Ленобласти Сергей Перминов, стабилизация топливного рынка является приоритетной задачей как для регионального правительства, так и для представителей отрасли.

«Многое зависит от логистики, с учетом протяженности территории региона, но работа на самом деле велась постоянно, позволив добиться позитивного сдвига», — отметил сенатор.

Парламентарий также заявил, что летний период традиционно создает повышенную нагрузку на инфраструктуру, однако принятые меры по мониторингу цен и созданию топливных запасов позволили не допустить ажиотажа и спекулятивных проявлений. 

«Динамика позволяет рассчитывать на стабилизацию. Ситуация остается на постоянном контроле», — цитирует Сергея Перминова ЛенТВ24.

Вам будет интересно
Перспективный и динамично развивающийся рынок: Сергей Перминов оценил перспективы сотрудничества Ленобласти с Индией и Юго-Восточной Азией
Ленобласть стремится к тому, чтобы присутствие России на этих рынках оставалось стабильным и устойчивым, подчеркнул сенатор. Фото: 47channel Ленинград...
02.07.2026
294

Теги

Сергей Перминов топливо

Популярное

Мать нанесла сыну-подростку ножевое ранение шеи в пункте выдачи заказов в Петербурге. Несмотря на ее усилия, мальчик выжил
Мать нанесла сыну-подростку ножевое ранение шеи в пункте выдачи заказов в Петербурге. Несмотря на ее усилия, мальчик выжил

07:30 06.07.2026

За перевозку бензина в канистрах в России можно лишиться прав
За перевозку бензина в канистрах в России можно лишиться прав

07:48 07.07.2026

Грандиозный скандал на ЧМ-2026: футболисту сборной США разрешили играть, несмотря на красную карточку. Ради этого Трамп звонил президенту ФИФА
Грандиозный скандал на ЧМ-2026: футболисту сборной США разрешили играть, несмотря на красную карточку. Ради этого Трамп звонил президенту ФИФА

06:50 06.07.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться