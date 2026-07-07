Предпринимаемые областной командой меры постепенно возвращают топливный рынок к штатному режиму работы.

В Ленинградской области наблюдается снижение ажиотажного спроса на топливо, а большинство АЗС региона вернулись к штатному режиму работы. На текущий момент бесперебойную работу осуществляют 310 из 359 автозаправочных станций региона.

Как подчеркнул сенатор от Ленобласти Сергей Перминов, стабилизация топливного рынка является приоритетной задачей как для регионального правительства, так и для представителей отрасли.

«Многое зависит от логистики, с учетом протяженности территории региона, но работа на самом деле велась постоянно, позволив добиться позитивного сдвига», — отметил сенатор.

Парламентарий также заявил, что летний период традиционно создает повышенную нагрузку на инфраструктуру, однако принятые меры по мониторингу цен и созданию топливных запасов позволили не допустить ажиотажа и спекулятивных проявлений.

«Динамика позволяет рассчитывать на стабилизацию. Ситуация остается на постоянном контроле», — цитирует Сергея Перминова ЛенТВ24.