В Ленобласти рассматривается возможность разрешить продажу бензина в канистры объемом до 10 литров, сообщил пресс-секретарь губернатора региона Никита Донцов.
«Позиция губернатора: нужно дать людям возможность заправляться в канистры. Планируется разрешить отпуск топлива в металлические канистры по ГОСТу — не более 10 литров. В другие тары наливать нельзя — это общее правило», — сказал он.
На данный момент сроки вступления решения в силу не определены.
Ранее Никита Донцов отметил, что ситуация на АЗС постепенно стабилизируется, ажиотажный спрос снижается. Нефтяные компании сформировали значительные резервы топлива, налаживают новые логистические каналы для доставки топлива в регион и восстанавливают ритмичное снабжение АЗС.