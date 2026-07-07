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Пресечен канал поставки контрабандных сигарет из Беларуси в Петербург

Псковские таможенники совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ пресекли канал поставки контрабандных сигарет из Беларуси в Петербург.

Группа наладила незаконный ввоз табачной продукции без обязательной маркировки через границу по лесным дорогам Псковской и Ленинградской областей. Перемещение осуществлялось преимущественно в ночное время на автомобилях разной грузоподъемности. Одновременно в перевозке участвовало до 20 машин, которые могли доставить до 700 коробок сигарет.

Пресечен канал поставки контрабандных сигарет из Беларуси в Петербург - Возбуждено уголовное дело по факту контрабанды в крупном размере, совершенной организованной группой
Фото: пресс-служба СЗТУ

В ходе одной из операций во внедорожнике обнаружено более 23,5 тыс. пачек сигарет разных марок. Рыночная стоимость этой партии в России превышает 3,6 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по факту контрабанды в крупном размере, совершенной организованной группой. Четверо подозреваемых отправлены под стражу по решению суда. Следствие продолжается.

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контрабанда Петербург сзту
Новости Происшествия

Водитель BMW погиб в результате съезда в кювет в Кингисеппском районе

Погибшего доставали из перекореженной иномарки при помощи специнструмента.

В Кингисеппском районе произошло смертельное ДТП, сообщает 7 июля МЧС по Ленинградской области.

По имеющейся информации, водитель автомобиля BMW не справился с управлением и допустил съезд в кювет. От полученных травм мужчина скончался на месте.

«К месту происшествия выехала автоцистерна 124-й пожарной части ГКУ »Леноблпожспас« для отключения аккумулятора. В результате ДТП двое человек пострадали и были госпитализированы, а также есть погибший. Его тело оказалось зажато и деблокировано», — говорится в сообщении.

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Кингисеппский район авария

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