Псковские таможенники совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ пресекли канал поставки контрабандных сигарет из Беларуси в Петербург.

Группа наладила незаконный ввоз табачной продукции без обязательной маркировки через границу по лесным дорогам Псковской и Ленинградской областей. Перемещение осуществлялось преимущественно в ночное время на автомобилях разной грузоподъемности. Одновременно в перевозке участвовало до 20 машин, которые могли доставить до 700 коробок сигарет.

В ходе одной из операций во внедорожнике обнаружено более 23,5 тыс. пачек сигарет разных марок. Рыночная стоимость этой партии в России превышает 3,6 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по факту контрабанды в крупном размере, совершенной организованной группой. Четверо подозреваемых отправлены под стражу по решению суда. Следствие продолжается.