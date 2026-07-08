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На трассе Р-23 в Гатчинском округе введут реверсивное движение

На участке трассы Р-23 «Псков» в Гатчинском округе Ленобласти с 13 по 27 июля будет введено реверсивное движение.

На трассе Р-23 в Гатчинском округе введут реверсивное движение - Движение будет ограничено с 13 по 27 июля.
Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Как сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», дорожные работы пройдут на участке с 55-го по 60-й километр трассы — между деревней Большие Колпаны и селом Никольское. Там будет демонтировано металлическое барьерное ограждение.

На участке ограничат скорость движения до 40 км/ч и поэтапно введут реверсивное движение со светофорным регулированием. Участок включает в себя всего две полосы движения — по одной в каждом направлении. Работы будут проводиться ежедневно в дневное время — с 08:00 до 20:00.

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07.07.2026
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Теги

реверсивное движение Ленобласть Р-23 Гатчинский округ
Для души Новости

Фестиваль «Дачные сезоны» пройдет в парке Монрепо 18 и 19 июля

Музей-заповедник «Парк Монрепо» в Выборге 18 и 19 июля вновь станет площадкой театрально-музыкального фестиваля «Дачные сезоны». Гостей ждет насыщенная программа с концертами, спектаклями, лекциями, мастер-классами и интерактивными площадками для всей семьи.

Фестиваль «Дачные сезоны» пройдет в парке Монрепо 18 и 19 июля - Гостей ждет насыщенная программа с концертами, спектаклями, лекциями, мастер-классами и интерактивны
Фото: музей-заповедник «Парк Монрепо»

В течение двух дней гости фестиваля смогут принять участие в мастер-классах по рукоделию, театральному мастерству, мультипликации и кулинарии, сыграть в крокет, бадминтон и городки, а также посетить фотозоны, ярмарку мастеров и выставку, посвященную истории Монрепо.

Для детей организаторы подготовили интерактивные чтения, спектакль «Верхом на помеле», мастер-классы по созданию мультфильмов и театральных кукол, а также экскурсии и игровые программы.

С программой фестиваля можно ознакомиться по ссылке.

Теги

Дачные сезоны Выборг Ленобласть фестиваль

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