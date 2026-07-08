На участке трассы Р-23 «Псков» в Гатчинском округе Ленобласти с 13 по 27 июля будет введено реверсивное движение.

Как сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», дорожные работы пройдут на участке с 55-го по 60-й километр трассы — между деревней Большие Колпаны и селом Никольское. Там будет демонтировано металлическое барьерное ограждение.

На участке ограничат скорость движения до 40 км/ч и поэтапно введут реверсивное движение со светофорным регулированием. Участок включает в себя всего две полосы движения — по одной в каждом направлении. Работы будут проводиться ежедневно в дневное время — с 08:00 до 20:00.