weather 17.5°
$ 76.13
86.90

Главная / Новости / Триатлон «Медный всадник» ограничит движение по ЗСД 11 июля

Новости Спорт

Триатлон «Медный всадник» ограничит движение по ЗСД 11 июля

В пятницу, 11 июля, в Петербурге введут временные ограничения движения на Западном скоростном диаметре (ЗСД) из-за проведения велоэтапа триатлона «Медный всадник».

Участники гонки будут преодолевать дистанции 90 и 180 километров по Северному, Центральному и Южному участкам магистрали.

Триатлон «Медный всадник» ограничит движение по ЗСД 11 июля - Водителям рекомендуют заранее планировать маршруты и учитывать временные ограничения при поездках по
Фото: magnific.

В связи с проведением соревнований с 03:30 до 17:00 будет полностью закрыто движение по ЗСД в направлении север — юг от развязки с трассой «Скандинавия» до съезда на набережную Макарова (проспект Крузенштерна). Движение в обратном направлении — юг — север — сохранится.

Кроме того, с 04:00 до 14:45 закроют движение в направлении север — юг на участке от набережной Макарова (проспекта Крузенштерна) до съезда на Благодатную улицу. Проезд в направлении юг — север также останется доступным.

Вам будет интересно
На трассе Р-23 в Гатчинском округе введут реверсивное движение
На участке трассы Р-23 «Псков» в Гатчинском округе Ленобласти с 13 по 27 июля будет введено реверсивное движение. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Как...
08.07.2026
182

На время ограничений будут закрыты десятки съездов с магистрали, включая съезды на трассу «Скандинавия», Зеленогорское и Левашовское шоссе, КАД, Шуваловский и Богатырский проспекты, Приморский проспект, набережную Макарова, набережную реки Екатерингофки, Благодатную улицу и другие.

Водителям рекомендуют заранее планировать маршруты и учитывать временные ограничения при поездках по ЗСД.

Теги

велоспорт триатлон ЗСД Петербург
Новости Происшествия

В Буграх задержан подозреваемый в торговле личными данными и сбыте наркотиков

В Ленобласти правоохранители задержали 28-летнего жителя города Бугры. Мужчина подозревается в торговле личными данными россиян и сбыте наркотиков.

В Буграх задержан подозреваемый в торговле личными данными и сбыте наркотиков - Возбуждены уголовные дела по статьям о неправомерном доступе к компьютерной информации и покушении н
Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, подозреваемый предлагал услуги «пробива» через мессенджеры. В его квартире были найдены не только технические средства для незаконного сбора информации, но и крупная партия синтетического наркотика - более 650 граммов запрещенного, расфасованного по 800 пакетикам для закладок.

Возбуждены уголовные дела по статьям о неправомерном доступе к компьютерной информации и покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.

Вам будет интересно
Пьяный мужчина спалил памятник архитектуры в Петербурге
В Петербурге задержали 34-летнего местного жителя, которого подозревают в поджоге памятника архитектуры регионального значения на Петровской косе. Вид...
07.07.2026
155

Теги

наркотики персональные данные Бугры Ленобласть

Популярное

Мать нанесла сыну-подростку ножевое ранение шеи в пункте выдачи заказов в Петербурге. Несмотря на ее усилия, мальчик выжил
Мать нанесла сыну-подростку ножевое ранение шеи в пункте выдачи заказов в Петербурге. Несмотря на ее усилия, мальчик выжил

07:30 06.07.2026

Некачественный бензин выводит машины из строя в Петербурге
Некачественный бензин выводит машины из строя в Петербурге

08:25 07.07.2026

За перевозку бензина в канистрах в России можно лишиться прав
За перевозку бензина в канистрах в России можно лишиться прав

07:48 07.07.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться