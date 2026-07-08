В пятницу, 11 июля, в Петербурге введут временные ограничения движения на Западном скоростном диаметре (ЗСД) из-за проведения велоэтапа триатлона «Медный всадник».

Участники гонки будут преодолевать дистанции 90 и 180 километров по Северному, Центральному и Южному участкам магистрали.

В связи с проведением соревнований с 03:30 до 17:00 будет полностью закрыто движение по ЗСД в направлении север — юг от развязки с трассой «Скандинавия» до съезда на набережную Макарова (проспект Крузенштерна). Движение в обратном направлении — юг — север — сохранится.

Кроме того, с 04:00 до 14:45 закроют движение в направлении север — юг на участке от набережной Макарова (проспекта Крузенштерна) до съезда на Благодатную улицу. Проезд в направлении юг — север также останется доступным.

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На время ограничений будут закрыты десятки съездов с магистрали, включая съезды на трассу «Скандинавия», Зеленогорское и Левашовское шоссе, КАД, Шуваловский и Богатырский проспекты, Приморский проспект, набережную Макарова, набережную реки Екатерингофки, Благодатную улицу и другие.

Водителям рекомендуют заранее планировать маршруты и учитывать временные ограничения при поездках по ЗСД.