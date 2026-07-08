Силы ПВО армии России за ночь уничтожили 415 украинских беспилотников над регионами страны, заявили в пресс-службе Минобороны России.
БПЛА самолетного типа уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Владимирской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма, Татарстана и над акваториями Азовского и Черного морей.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о повреждении двух танкеров в Таганрогском заливе, следовавших в Ростов-на-Дону, в ходе ночной атаки. Два члена экипажа получили легкие ранения.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил о гибели мирного жителя, есть также раненые, им оказывается медпомощь.