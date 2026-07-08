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Над регионами России за ночь сбили 415 украинских БПЛА

Силы ПВО армии России за ночь уничтожили 415 украинских беспилотников над регионами страны, заявили в пресс-службе Минобороны России.

Беспилотник
Фото: ivbg.ru.

БПЛА самолетного типа уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Владимирской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма, Татарстана и над акваториями Азовского и Черного морей.

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07.07.2026
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Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о повреждении двух танкеров в Таганрогском заливе, следовавших в Ростов-на-Дону, в ходе ночной атаки. Два члена экипажа получили легкие ранения.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил о гибели мирного жителя, есть также раненые, им оказывается медпомощь.

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БПЛА Россия СВО минобороны
Новости Социум

На мемориале «Синявинские высоты» началась масштабная реновация

На мемориальном комплексе «Синявинские высоты» в Ленобласти стартовали масштабные работы по реновации. Планируется прокладка газопровода к Вечному огню, обновление освещения, благоустройство братских воинских захоронений и другие мероприятия.

На мемориале «Синявинские высоты» началась масштабная реновация - Планируется прокладка газопровода к Вечному огню, обновление освещения, благоустройство братских вои
Фото: Музейно-мемориальный комплекс Дорога жизни

В настоящее время ведется подготовка к обустройству новой подсветки мемориала. Для обеспечения безопасности работ на местах сражений саперы и поисковики проверили трассы прокладки электрического кабеля. Работы по установке новой подсветки продлятся до конца октября 2026 года.

Параллельно проектировщики готовят документацию на 2027 год. В планах — ремонт и благоустройство братских захоронений, установка памятника воинам Волховского и Ленинградского фронтов, павшим в боях 1941–1944 годов.

Коллектив ММК «Дорога жизни» готовится к установке нового модульного туалета для посетителей, а также павильона для охраны и сувенирного магазина.

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Теги

Дорога жизни Синявские высоты Ленобласть

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